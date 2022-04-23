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Gençler talep etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen telefona sarılıp Selçuk Bayraktar'ı aradı

23.04.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar programında öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin Selçuk Bayraktar talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan doğruca telefona sarılarak yanıt verdi. Selçuk Bayraktar'ın öğrencilerin talebine yanıtı ise olumluydu.

Gençler talep etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen telefona sarılıp Selçuk Bayraktar'ı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün iftarda İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan ve müjdeler paylaşan Erdoğan'a öğrencilerden bir talep geldi. Öğrencilerin 'Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı da ağırlama' isteğini duyan Erdoğan, Bayraktar'dan söz aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin isteğini duyunca telefonla Selçuk Bayraktar'ı aradı. Bayraktar'a "Burada 4 bin öğrenci var. TEKNOFEST gençliği dediler ki bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz" diyen Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi. Erdoğan, Selçuk Bayraktar'ın bayrama dek gelme sözü verdiğini duyurdu.

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Erdoğan iftar sonrası öğrencilerle masa tenisi oynadı.

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KREDİ VE BURS MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle iftar programında, kredi ve burs ödemeleriyle ilgili gelişmeyi de duyurdu. Yurt, kredi ve burslarla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hani birileri diyor ya, 'Yurt yok' diyor. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Bay Kemal'e sorarsan 'Yurt yok.' diyor. İşte buyur ve biz bununla da kalmadık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizi aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Selçuk Bayraktar
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