Genel başkan bıçaklı, sopalı kavgaya karıştı, kan çıktı! 'Çok ağır küfürler' iddiası! "Kafama darbe alıp yere yığıldım, sonrasını hatırlamıyorum"

Genel başkan ile oğlunun komşularına bıçakla saldırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre HKP lideri Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe dün yaşanan kanlı kavganın ardından gözaltına alındı. Olayı doğrulayan tanıklardan M. G., görüntüleri cep telefonuyla kaydedip dosyaya teslim ettiğini ifade etti. Kavgaya karışanlardan R. A.'nın eşi yaşananları bir bir anlattı. Nurullah Efe ise R. ile boğuşma anlarına ifadesinde detaylarıyla yer verdi.

TARTIŞMA AĞAÇLARDAN BAŞLADI

Genel başkan Nurullah Efe ile oğlunun karıştığı olay, Sabah'ta yer alan habere göre Üsküdar İlçesi'ne bağlı Güzel Tepe Mahallesi Ganimet Sokak üzerinde dün saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Söz konusu adreste bulunan metruk binanın bahçesinde iddialara göre daha önceden budanmış ağaçları ikamet sahibinden izin alarak toplamaya gelen R. A. (60), eşi H. A. ve H. A. ile aynı sokakta oturan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe (77) ve oğlu Hikmet Efe (42) arasında "Yaş ağaçları kesiyorsunuz" tartışması çıktı.

BIÇAKLI, SOPALI KAVGADA KAN ÇIKTI

İddialara göre iki taraf, sokak ortasında bıçaklı ve sopalı kavga etti. O anlar kayıt altına alındı. R. A., 1'i sırtından ve 2'si karın bölgesinden olmak üzere üç bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENEL BAŞKAN VE OĞLU DA YARALANDI

Olayda iddialara göre; mala zarar verme suçundan kaydı olan Nurullah Efe ve kasten yaralama, tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydı olan oğlu Hikmet Efe de yaralandı. Yaralanan iki taraf da birbirlerinden şikayetçi ve davacı oldu.

YARALANAN ADAMIN EŞİ: 'SİZ HIRSIZ MISINIZ' DEYİP ÇOK AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

H. A. ifadesinde şunları kaydetti:

"Eşim R. A., H. A. ve ben, komşumun bahçesinden izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah Efe isimli kişi 'Siz hırsız mısınız?' diyerek bize çok ağır küfürler etti. Hatice de 'Bir şey yok, ağaç kesmiyoruz. Biz budanmış ağaçları kesiyoruz, ben sahibinden izin aldım' dedi. Nurullah isimli kişi oğlu ile birlikte küfrederek yanımıza geldiler. Bize 'O……..' diyerek bağırdılar. O sırada eşim R. A. da 'Ne küfür ediyorsun?' diyerek yola çıktı. O sırada şahıslar bizim yanımıza geldiler.

"EŞİME SARILIP YERE YATIRDI, BOĞUŞMAYA BAŞLADILAR"

Nurullah isimli şahsın oğlu Hikmet, eşim R.'ye sarılarak yere yatırdı ve boğuşmaya başladılar. Hikmet isimli şahıs, eşim R.'yi tuttu. Nurullah Efe de elindeki bıçakla eşim R.'yi göğsünden bıçakladı. Akabinde tekrardan göğsünden bıçakladı. Ardından yerde yuvarlanmaya başladılar. Ben o esnada şahısları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri beni savurdu. Ben bariyerlere savruldum ve yere düştüm.

"EŞİMİ BIÇAKLAYINCA BEN DE KAFASINA VURDUM"

Nurettin isimli şahıs eşimi bıçaklayınca ben de Nurettin isimli şahsın kafasına elimle vurdum. Daha sonra Nurullah isimli şahıs eşim R.'yi sırtından bir kez daha bıçakladı. Ben şahıslara kesinlikle sopa ile vurmadım. Polis siren sesleri gelene kadar şahıslar olay yerinden ayrılmadılar.

"SİREN SESLERİNİ DUYUNCA EVE GİTTİLER"

Siren seslerini duyunca Nurullah isimli şahıs, elindeki bıçakla ikametlerine doğru oğlu ile birlikte gittiler. Benim olayda bir yaralanmam olmadı. Nurullah Efe ve Hikmet Efe isimli şahıslardan şikayetçiyim."

TANIKLAR DOĞRULADI: ÇEKTİĞİM GÖRÜNTÜLERİ TESLİM EDİYORUM

Olaya karışanlardan H. A. ve E. A.'nın da benzer ifadeler verdiği, tanıkların da doğruladığı belirtildi. Tanıklardan M. G., "Ben de bu görüntüleri kayıt altına aldım. Olay bittikten sonra dışarıya çıkıp yanlarına gittim. Olay anında ben yanlarında değildim. Cep telefonum ile çekmiş olduğum görüntüleri kendi rızam ile dosyaya eklenmek üzere teslim ediyorum" diye konuştu.

GENEL BAŞKAN ANLATTI: HUSUMETLERİ ÖNCEDEN BAŞLAMIŞ

Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Nurullah Efe ifadesinde şunları söyledi:

"Ben hayvan ve doğa sever bir vatandaşım. Ara ara hayvanlara yemek veririm. Sokağımda yaşayan ve bugün olay yaşadığım insanlardan S.'nin elinde bıçak vardı. R. A. ile aramızda daha önceden sokakta hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış, bu konudan dolayı da onlarla husumetimiz vardır.

"BANA BIÇAK SALLAYIP KÜFRETTİ, ELİMLE KARŞILIK VERDİM"

Bugün metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye ve yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. 'Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?' dedim. Şahıslar da 'Sahibinden izin aldık' dediler. Bana küfrettiler. R.'nin elinde bıçak ve sopa vardı. R. binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı. Ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım.

Sonra R. ile tekrar boğuşmaya başladık ancak başıma yediğim sopanın darbesi beni oldukça sarstı ve yere düştüm. Oğlum beni kaldırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. Oğlum Hikmet ve ben hiç kimseye saldırmadık. Benim bir bıçağım yok, olay yerine bıçakla gitmedim. R.'nin nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum. Kimseyi darp etmedim. Oğlumun da darp ettiğini görmedim. Bu şahıslardan şikayetçiyim."

GENEL BAŞKANLA OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hikmet Efe de ifadesinde babasının ifadesinde geçen benzer ifadeler kullandı ve "Ben R.'nin bıçaklandığını görmedim. Babamda kesinlikle bıçak yoktur. Kavga esnasında ben de darp edildim ve yaralandım. Doktor raporum da mevcuttur. Şahıslardan davacı, şikayetçiyim" dedi.

Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe ifadelerinin ardından "Kasten Yaralama" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren R. A.'nın ifadesi ise sağlık durumu nedeniyle alınamadı.