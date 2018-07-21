Geniz Akıntısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

İnsan vücudu; geniz, boğaz, mide, burun, ağız gibi bölgelerin nemli kalması ve zararlı oluşumların vücut içerisinde yer edinip yayılmasının önlenmesi için mukus üretir. Üretilen bu mukus normalden daha fazla miktarda olursa geniz akıntısı oluşur. Genizdeki bu mukus akıntısı yüzünden sinüs bölgelerinden boğaza doğru inen bir rahatsızlık hissi ortaya çıkar. Genelde mevsim geçişlerinin yaşandığı dönemlerde rastlanan alerjik reaksiyonlar, soğuk algınlığı ve grip gibi durumlar yüzünden ortaya çıkan geniz akıntıları, soğuk ve kuru havalarda da meydana gelebilir. Geniz akıntısı daha çok vücut direncinin düştüğü dönemlerde, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak oluşur. Geniz Akıntısı Neden Olur? 1. Soğuk algınlığı ve grip

Havaların soğumaya başlaması ya da ani hava değişiklikleri sırasında bağışıklık sisteminin zayıflaması ve vücut direncinin düşmesiyle beraber grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar geniz akıntısını da beraberlerinde getirir. Geniz akıntısı ağız kokusuyla mide hastalıklarına da sebep olabilir. Nezle ve grip dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları yüzünden de geniz akıntısı ve öksürük gibi şikayetler meydana gelebilir.

2. Sinüzit

Kafatasında yer alan ve burna doğru kanallar halinde ilerleyen içi hava dolu kemik boşlukları olarak tanımlanan sinüslerde mukoza sıvısının sertleşmesi ve iltihap oluşması halinde sinüzit ortaya çıkar. Sinüzitin bir getirisi olarak genelde baş ağrısı ve genizden mideye doğru ilerleyen bir akıntı meydana gelir. 3. Alerjik reaksiyonlar

Alerjik reaksiyon sonucunda oluşan geniz akıntısı daha çok saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinittir. Burundaki mukoza sıvısının iltihaplı hale gelmesi ve geniz akıntısına sebep olması şeklinde oluşan alerjik rinit daha çok bahar aylarında meydana gelen polenler yüzünden oluşur. 4. Gebelik

Hamilelik dönemlerinde kadınların vücutlarında meydana gelen hormon değişiklikleri haricinde bazı salgılar normalden daha fazla veya daha az üretilir. Mukus salgısı da bunlardan biridir. Normal kişilerde günde 1-2 litre seviyesinde salgılanan mukus, hamilelerde daha fazla salgılanabilir. Dolayısıyla genizden mideye doğru bir mukus akıntısı oluşur ve mide bulantıları ortaya çıkar.

5. Sigara içmek

Sigara sadece ciğerlere değil vücudun pek çok kısmına zarar verir ve neredeyse bedenin her noktasında belli komplikasyonlar oluşabilir. Ağızdan başlayan ve ciğerlere kadar giderek dumanın geçtiği her bölgede hasar bırakan sigara, geniz akıntısı ve balgam oluşumuna da sebep olur. Sadece sigara içmek değil, sigaranın içildiği bir ortamda pasif içici olarak yer almak bile geniz akıntısına neden olabilir. Solunan her sigara dumanı mukozanın akmasına ve boğazda birikerek gıcık ve öksürük oluşmasına sebep olur. 6. Burna kaçan yabancı cisimler

Eğer burna bir yabancı madde kaçarsa vücut o maddeyi dışarı çıkarmak için normalden daha fazla mukoza sıvısı salgılamaya başlar. Bu da geniz akıntısının oluşmasına neden olur. 7. Bazı besinler

Bazı besinler ve baharatlar genze kaçtıkları zaman mukus salgısını etkiler ve daha fazla salgılanmasına sebep olurlar. Bu duruma bağlı olarak geniz akıntısı meydana gelir. Geniz akıntısına sebep olduğu bilinen gıdalar arasında süt ürünleri, hayvansal gıdalar ve yağlar, patates, kabak ve mısır gibi bazı sebzeler, fındık, un, şeker ve fıstık gibi yiyecekler bulunur.

Geniz Akıntısı Belirtileri Nelerdir? 1. Boğazda gıcık hissi

Geniz akıntısına bağlı olarak boğazda bir gıcık hissi oluşur ve sürekli boğazı temizleme gereksinimi duyulur. Akıntı boğazdan aşağıya doğru devam ettikçe bir kaşıntı hissetmeye başlanır. 2. Öksürük

Boğazda oluşan gıcık ve kaşıntı hissini gidermek için kuru öksürüklerle vücut kendisini rahatlatmaya çalışır. Özellikle gece yatarken bu öksürükler daha çok olur. 3. Boğaz ağrısı

Geniz akıntısının bir diğer belirtisi ise boğazlarda oluşan ağrıdır. Gerek akıntı yüzünden gerek akıntının oluşturduğu hissi yok etmek için ortaya çıkan öksürük yüzünden boğaz tahriş olabilir ve ağrı ortaya çıkabilir. 4. Balgam

Boğazdan sürekli balgam gelmesi, boğaza bir yabancı cisim takılı kalmış gibi hissetmek de geniz akıntısının ortaya çıkarmış olduğu semptomlardan biridir. 5. Kulak enfeksiyonları

Eğer orta kulağın boğaza bağlanmasını sağlayan tüp, mukus sıvısı yüzünden tıkandıysa bunun bir sonucu olarak kulak enfeksiyonları ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyona bağlı olarak kulakta çeşitli komplikasyonlar görülebilir.

6. Nefes alamama

Akıntı boğaza gittiği zaman ani bir nefes alamama hissi ortaya çıkabilir. Ancak bu durum genelde hayati bir risk teşkil etmez, birkaç saniye içerisinde nefes alışverişi normale döner. 7. Baş ağrısı

Geniz akıntısı sonucunda burun ve yüz bölgesinde hafif şişlikler oluşabilir ve baş ağrısı ortaya çıkabilir. Geniz Akıntısı Nasıl Tedavi Edilir? 1. İlaçlar

Burun spreyi gibi ilaçlarla ilk olarak tıkalı olan genzin açılması sağlanır ve bu sayede hasta daha rahat nefes alır. Buna ek olarak spreyler düzensiz akıntıyı daha düzenli hale getirir ve rahatsızlık hissini yok eder. Genelde küçük yaştaki çocuklarda kullanılması önerilmeyen bu ilaçları doktorun tavsiye ettiği süre dahilinde kullanılması ve doz aşımına gidilmemesi tavsiye edilir. Ayrıca iltihabı kurutmada etkili olan antibiyotik ilaçlar ve antihistaminik ilaçlar da alerjiye bağlı geniz akıntısını ortadan kaldırmaya destek olur. 2. Tuzlu su

Geniz akıntısına doğal çözüm olarak sunulan uygulamalardan birisi tuzlu sudur. Bir bardak suyun içerisine iki çay kaşığı tuz atın ve karıştırın. Günde üç defa gargara yaparak uygulayın. Bu sayede akıntı ortadan kalkacaktır. Eğer akıntı sinüzit kaynaklıysa deniz suyu daha iyi gelecektir. Tuzlu su ile üst solunum yolu ve burun temizlenmiş olur.