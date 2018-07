Geniz Akıntısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

5. Sigara içmek

Sigara sadece ciğerlere değil vücudun pek çok kısmına zarar verir ve neredeyse bedenin her noktasında belli komplikasyonlar oluşabilir. Ağızdan başlayan ve ciğerlere kadar giderek dumanın geçtiği her bölgede hasar bırakan sigara, geniz akıntısı ve balgam oluşumuna da sebep olur. Sadece sigara içmek değil, sigaranın içildiği bir ortamda pasif içici olarak yer almak bile geniz akıntısına neden olabilir. Solunan her sigara dumanı mukozanın akmasına ve boğazda birikerek gıcık ve öksürük oluşmasına sebep olur.

6. Burna kaçan yabancı cisimler

Eğer burna bir yabancı madde kaçarsa vücut o maddeyi dışarı çıkarmak için normalden daha fazla mukoza sıvısı salgılamaya başlar. Bu da geniz akıntısının oluşmasına neden olur.

7. Bazı besinler

Bazı besinler ve baharatlar genze kaçtıkları zaman mukus salgısını etkiler ve daha fazla salgılanmasına sebep olurlar. Bu duruma bağlı olarak geniz akıntısı meydana gelir. Geniz akıntısına sebep olduğu bilinen gıdalar arasında süt ürünleri, hayvansal gıdalar ve yağlar, patates, kabak ve mısır gibi bazı sebzeler, fındık, un, şeker ve fıstık gibi yiyecekler bulunur.