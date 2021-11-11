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Gerçek dinozor dişi var! iPhone 13 Pro'nun özel modelini tasarladılar

11.11.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caviar, yeni iPhone 13 Pro projesini duyurdu. iPhone 13 Pro Tyrannophone olarak adlandırılan özel model, 80 milyon yıllık bir T-Rex’in diş parçasına sahip bir tasarımla geliyor.

Gerçek dinozor dişi var! iPhone 13 Pro'nun özel modelini tasarladılar

Yeni Tera serisi ayrıca sertleştirilmiş titanyum panelli bir Monsterphone ve arka tarafında 1.024 elmas bulunan bir Teradiamond seçeneği içeriyor. Tyrannophone ayrıca arka tarafında gravür, altın kaplama mücevher alaşımı bulunan hafif bir kompozit temele sahip. Dinozorun gözü gerçek kehribardan yapılırken, hacimsel kafa heykeli, gerçek dişin gömülü olduğu küçük bir parça dışında titanyumdan yapılmış.

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İŞTE FİYATLARI

Bu telefon sınırlı sayıda ve Caviar sadece 7 adet üretmeyi planlıyor. iPhone’lar sadece 1 terabayt depolama alanı ile satılıyor. iPhone 13 Pro’nun fiyatı 8.610 dolar, iPhone 13 Pro Max’in fiyatı ise 9.150 dolar. Malzemelerin münhasırlığı göz önüne alındığında, bu uygun bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta geçmişte, 15.000 dolardan başlayan Donald Trump ve Joe Biden portrelerine sahip bir telefon da gördük.

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Apple yeni iPhone 13 serisini geçtiğimiz Eylül ayında tanıttı. iPhone 13 Pro ise oldukça iddialı özelliklerle geldi. Açıkçası Apple iPhone 13 modelleriyle eleştiri alsa da Pro modeli takdir topladı diyebiliriz. Apple A15 Bionic işlemciden güç alan iPhone 13 Pro, en yüksek performansı sunan akıllı telefon unvanının sahibi.

Bu noktada, Caviar'ın özel tasarladığı modelin Apple ile bir alakası olmadığını belirtelim.

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akıllı telefon
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