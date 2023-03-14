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Gerçek Rapunzel olarak görülüyor! Sağlıklı saçların basit sırrını açıkladı

14.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun ve sağlıklı saçlar kadınların hayalleri arasında yer alıyor. Ancak saçlar uzadıkça güçsüzleşmeye, kurumaya ve kopmaya başlıyor. Bu nedenle saçlarını uzatmak isteyenlerin saç bakımına dikkat etmesi gerekiyor. TikTok'ta Rapunzel kadar uzun saçlarını paylaşan bir kadın sağlıklı saçların basit sırrını açıkladı.

Gerçek Rapunzel olarak görülüyor! Sağlıklı saçların basit sırrını açıkladı

TikTok'ta kendini Rapunzel olarak tanıtan Avustralyalı içerik üreticisi Sophie, saçları için kullandığı bakım yöntemini paylaştı. İlk saç hilesini 2021 yılında paylaşan Sophie bu yöntem oldukça etkileşim alınca saçlarında kullandığı tüyoyu tekrardan paylaşma kararı aldı.

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Sophie, 19 saniyelik TikTok videosunun başında duşta süper uzun, Rapunzel benzeri sarı saçlarını gösterdi.

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Sophie, "Bu çok basit yöntemi bazılarınız zaten yapıyor olabilir, ancak saç kremini uygulamadan önce saçınızdaki tüm suyu sıkmanız gerekiyor" diye açıklayarak nasıl yapılacağını gösterdi.

SAÇLARIN KIRILMASINI ÖNLÜYOR

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“Bu şekilde saç kremi seyreltilmez, saçlarınız nemli kalır ve daha az kırık uçlarınız olur. Bir dahaki sefere deneyin ve bana teşekkür edin.”

TAM OLARAK DURULANDIĞINDAN EMİN OLUN

Saç boyacısı Craig, saçınızda ürün birikmesine neden olabileceğinden saç kremini duruladığınızdan emin olmanın önemli olduğunu söyledi. "Çoğu insanın şampuanını ve saç kremini düzgün bir şekilde durulamadığını ve ürün birikmesiyle kaldığını görüyorum" dedi. “Yeterince duruladığınızı düşünüyorsanız, durulamaya devam edin.”

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Sophie'nin videosunun yorum kısmında bazı kullanıcılar, hilesinin saçlarında gözle görülür bir fark yarattığını iddia etti. Bir kişi “Bunu yapıyorum. Saçlarım birkaç yıl önce ağartmaktan çok zarar gördü ve bu saçıma çok yardımcı oldu!!!" diyerek saçlarının sağlığını etkileyen saç kremi tüyosunun yararlı olduğunu açıkladı.


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