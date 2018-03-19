Kadınları en doğal haliyle anlatan çizimler

Çizimlerindeki kadınların renkli, ilginç, cesur ve gerçek olduklarını vurgulayan Cécile, ''Hepimiz insanız ve kusurlarımız var. Kusurlarımızı örtmek yerine paylaşmalı, yalnız olduğumuzu düşünmemeliyiz. Kadınları, görmeye alışkın olmadığımız şekillerde göstermeyi seviyorum. Sadece konuşmanın, bunu paylaşmanın ve buna gülmenin beraber bir yolunu bulmalıyız. Biz yeteriz, güçlüyüz ve bu halimizle mükemmeliz'' diye konuşuyor.

İşte kadınlara yalnız olmadığı mesajını verirken, dayatılan güzellik algısını da eleştiren Cecile'in o çizimleri...