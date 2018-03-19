KADIN

Kadınları en doğal haliyle anlatan çizimler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

Fransız illüstratör Cécile Dormeau, çizimlerinde her türden kadın çizerek, günümüz kadınlığına eleştirel bir bakış açısı getiriyor. Bazı kadınların kendilerini olduklarından daha farklı göstermelerine anlam veremeyen Dormeau, kadınların sadece güçlerini değil, zayıflıklarını da vurgulayarak dayatılan güzellik kalıplarını eleştiriyor.

Kadınları en doğal haliyle anlatan çizimler

Çizimlerindeki kadınların renkli, ilginç, cesur ve gerçek olduklarını vurgulayan Cécile, ''Hepimiz insanız ve kusurlarımız var. Kusurlarımızı örtmek yerine paylaşmalı, yalnız olduğumuzu düşünmemeliyiz. Kadınları, görmeye alışkın olmadığımız şekillerde göstermeyi seviyorum. Sadece konuşmanın, bunu paylaşmanın ve buna gülmenin beraber bir yolunu bulmalıyız. Biz yeteriz, güçlüyüz ve bu halimizle mükemmeliz'' diye konuşuyor.

İşte kadınlara yalnız olmadığı mesajını verirken, dayatılan güzellik algısını da eleştiren Cecile'in o çizimleri...

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Anahtar Kelimeler:
Cécile Dormeau Fransız illüstratör

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