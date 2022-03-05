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Gerginlik artıyor... ABD vatandaşlarını uyardı! "Rusya'yı acilen terk edin"

05.03.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar devam ederken tüm çapında gerilim de artıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu. Öte yandan ABD, bu ülkedeki vatandaşlarına Rusya'yı acilen terk etme çağrısını yineledi.

Gerginlik artıyor... ABD vatandaşlarını uyardı! "Rusya'yı acilen terk edin"

Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyanın gündeminde. ABD'den vatandaşlarına yönelik yeni bir çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ülkedeki tehlikeyi ve gerginliği yüksek derecede artırdığına işaret edildi.

"SEYAHAT ETMEYİN, DERHAL TERK EDİN"

Açıklamada, Rusya'ya seyahat etmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarına "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunulurken bu ülkedeki ABD vatandaşlarına da Rusya'dan derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.

ABD yönetimi, 28 Şubat'taki açıklamasında, bu ülkedeki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmış, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğindeki görevlilerin de ülkeden ayrılabileceklerini bildirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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