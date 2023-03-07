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Gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den ABD'ye cevap: 'Savaş ilanıdır'

07.03.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Kuzey Kore'den savaş ilanı açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'nin kendi füzelerini vurmasını 'açık bir savaş ilanı' olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den ABD'ye cevap: 'Savaş ilanıdır'

Kuzey Kore ve ABD arasında gerilim son gelen açıklamayla daha da yükseldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'nin füzelerini vurmasını 'açık bir savaş ilanı' olarak değerlendirecekleri uyarısında bulundu.

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"AÇIK BİR SAVAŞ İLANI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong'dan ABD'ye yönelik tehdit gibi uyarı geldi. Güney Kore basınının, "Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetleri komutanının Pasifik'e kıtalararası balistik füze fırlatılması halinde onları hemen vuracaklarını söylediğine dair bir haber yayınladığını" savunan Kim, "ABD ordusunun pozisyonunu açıklamak için gerçekten bu kadar uygunsuz sözler mi söylendi, yoksa kukla medyanın basmakalıp kelime oyunlarından başka bir şey değil miydi bilmiyorum ama doğru olsun ya da olmasın peşinen açıkça uyarıyorum. Pasifik Okyanusu, ABD veya Japonya'nın egemenliğine ait değildir" ifadelerini kullandı. "ABD'nin yetki alanında olmayan özgür sularda ve havada komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden gerçekleştirilen stratejik silah testlerimize müdahale gibi askeri bir karşılık vermesi açık bir savaş ilanı olarak değerlendirilecektir" uyarısında bulunan Kim, Seul-Washington ittifakının askeri hamlelerine, "Her an uygun, hızlı ve ezici şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtti.

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GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde bölgede "Özgürlük Kalkanı" adlı bir ortak tatbikat yapacağı açıklanmış, Kuzey Kore'nin ise tatbikata misilleme olarak yeni balistik füze denemesi gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Kim'in açıklamasının tatbikatın hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Kuzey Kore abd

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