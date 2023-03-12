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Gerilim yine tavan yaptı! İran, "ABD ile anlaştık" dedi, yalanlama gecikmedi

12.03.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır gerilim yaşayan ve birbirlerine ambargo uygulayan ABD-İran arasında son olarak mahkum takası gerginliği yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran ile ABD mahkum takası konusunda geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardı." açıklamasını yaptı. Bu sözler ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yalanlandı.

Gerilim yine tavan yaptı! İran, "ABD ile anlaştık" dedi, yalanlama gecikmedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ABD ile mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki açıklaması ABD tarafından yalanlandı.

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ABD: SERBEST BIRAKILMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın, ABD’de tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varıldığına dair yaptığı açıklama ABD tarafından yalanlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price basına yaptığı açıklamada, Abdullahiyan’ın açıklamasını "ailelerin acılarını artıran, acımasız bir yalan" olarak nitelendirdi. Price, "İran’da haksız yere gözaltına alınan üç ABD’linin serbest bırakılması için durmaksızın çalışıyoruz. Sevdiklerine kavuşana kadar durmayacağız" dedi.

"BİR ŞEYLER UYDURMAKTAN ÇEKİNMEYECEKLER"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada da, Abdullahiyan’ın açıklaması yalanlanarak, "Maalesef İranlı yetkililer bir şeyler uydurmaktan çekinmeyecek ve son acımasız iddia Siamak Namazi, Emad Shargi ve Morad Tahbaz’ın ailelerinin daha fazla acı çekmesine neden olacak" denildi.

İRAN: ABD İLE ANLAŞTIK

Abdullahiyan yaptığı açıklamada, "İran ile ABD mahkum takası konusunda geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardı. ABD tarafında da her şey yolunda giderse kısa süre içinde bir mahkum takası yapılacağını düşünüyorum. ABD mevcut durumda teknik koordinasyonlar üzerinde çalışıyor. Bizim tarafımızda her şey hazır" demişti.

KARŞILIKLAR TALEPLER DEVAM EDİYOR

İran, yıllardır ABD’den bir düzineden fazla vatandaşının serbest bırakılmasını istiyor
İran’da tutulan birkaç Amerikalıdan biri olan İran-ABD vatandaşı işadamı Siamak Namazi, 2016 yılında ABD hükümetiyle casusluk ve işbirliği yapmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran-ABD vatandaşı olan işadamı Emad Sharghi, 2018’de bir teknoloji yatırım şirketinde çalışırken tutuklandı. İngiltere-İran-ABD vatandaşı olan çevreci Morad Tahbaz’da İran’da tutuklu bulunuyor.

İran yıllardır ABD’den 7’si İran-ABD vatandaşı, 2’si ABD’de daimi ikametgahı olan İran vatandaşı ve 4’ü ABD’de yasal statüsü olmayan İran vatandaşı olmak üzere bir düzineden fazla İranlının serbest bırakılmasını istiyor.

İran, insan hakları aktivistleri tarafından diğer ülkelerden tavizler koparmaya çalışmak için yabancı ülke vatandaşlarını tutuklamakla suçlanıyor. İran ise suçlamayı reddediyor. (AA)

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İran mahkum abd

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