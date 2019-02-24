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GESTAŞ'tan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

GESTAŞ'tan sefer iptalleri

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın kentteki feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Açıklamada, yarın Gökçeada-Kabatepe arasında yapılacak seferlerin tümü ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

GESTAŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak yapıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Çanakkale gökçeada

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