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  4. Gezeravcı bu kez İzmir'de! Hamza Dağ ile yer aldığı fotoğraf karesi çok konuşuldu: "Bu gene iyi, dombra söyletip uçurabilirlerdi de"

Gezeravcı bu kez İzmir'de! Hamza Dağ ile yer aldığı fotoğraf karesi çok konuşuldu: "Bu gene iyi, dombra söyletip uçurabilirlerdi de"

24.03.2024 12:41
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala üniversitelerde gençlerle bir araya geldi. Son olarak İzmir'e giden Gezeravcı, bakanların yanı sıra AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ ile de fotoğraf karesinde yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz "Gezeravcı'yı TCG Anadolu gemisi gibi gezdiriyorlar" deyip tepkisini dile getirdi.

Gezeravcı bu kez İzmir'de! Hamza Dağ ile yer aldığı fotoğraf karesi çok konuşuldu: "Bu gene iyi, dombra söyletip uçurabilirlerdi de"

Alper Gezeravcı Edirne, Balıkesir'in ardından son olarak Ege Üniversitesi'ndeki gençlik buluşmasına katıldı. Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendiği süreçte Gezeravcı'nın il il gezmesi gündem oldu.

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HAMZA DAĞ İLE AYNI KAREDE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'a kabine üyelerinin de sahada destek istemesine tepki göstermişti. Seçimin son düzlüğünde ise Alper Gezeravcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ ile yer aldığı fotoğraf karesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Kacır'ın katıldığı, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Alper Gezeravcı gençlere deneyimlerini anlattı. Gezeravcı programın sonunda fotoğraf da çektirdi.

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O fotoğraflardan birinde AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın da yer alması ses getirirken gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gezeravcı'nın il ziyaretleriyle ilgili eleştiride bulundu.

"TCG ANADOLU GİBİ GEZDİRİYORLAR"

"Alper Gezeravcı’yı TGC Anadolu gemisi gibi gezdiriyorlar." diyen Saymaz şöyle devam etti:
"Bu gene iyi… Galata Kulesi’nden Üsküdar sahiline kadar ‘rabia’ yaptırıp dombra söyleterek, uçurabilirlerdi."

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