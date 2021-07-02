Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı. Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü. (DHA)



