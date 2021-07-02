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  4. Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

02.07.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı. Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana Konya
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