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  4. Giresun’da kene kabusu! Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun’da kene kabusu! Bir kişi hayatını kaybetti

04.07.2024 20:46
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Giresun'un Alucra ilçesinde kene ısırması sonucu tedavi altına alınan kişi kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Giresun’da kene kabusu! Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyünde 49 yaşındaki Hidayet G., kene ısırması sonucunda rahatsızlandı. Daha sonra durumu ağırlaşan Hidayet G., Alucra Devlet Hastanesi başvurdu ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hidayet G. hayatını kaybetti.

KENE ISIRMASINA KARŞI UYARI!

Yetkililer, yaz aylarında özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarıda bulunurken herhangi bir kene ısırması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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kene Giresun
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