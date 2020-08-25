Giresun'daki sel felaketinin ardından gündeme geldi! Doğal afet yasası Meclis açıldıktan sonra yasalaşacak

Giresun'daki sel felaketinin ardından gündeme gelen doğal afet yasasının ayrıntıları belli oldu. Yasaya göre deprem, heyelan ve sel riski olan bölgeler belirlenecek, risk havuzu oluşturulacak. Afet riskini en aza indirmek için yasal düzenleme çalışmalarına başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nda çalışma ekibi oluşturuldu. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek odalarından oluşan Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu kuruldu. Bu platform çalışmalarını tamamladıktan sonra gözler Meclis'e çevrilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini değerlendirdiklerini ve bir çalışma ekibi oluşturduklarını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber ona nasıl bir şey sunabiliriz, bizim neye ihtiyacımız var, Fay Yasası itibarıyla ne murad ediyoruz, ne ortaya koymaya çalışıyoruz, İl Afet Risk Azaltma Planlarıyla Fay Yasası'nı bütünleştirmenin nasıl bir önemi var, bunu bir şekilde ortaya koyacağız." demişti.

AFET RİSKİ BULUNAN BÖLGELER İÇİN YAPILAŞMA DENETİMİ GETİRİLECEK

Yasa ile afet riski bulunan bölgeler için yapılaşma denetimi getirilecek. Fay hatları ve zonları üzerinde yapılaşma yasak olacak. Riskli bölgelere kurulan yapılar için ise kentsel dönüşüm devreye girecek.