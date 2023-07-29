HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gizemli kazı alanında altın mağarası iddiası! Bolu'daki o arazi Türkiye'nin gündemine oturdu: "Çok büyük hazine var orada"

Gizemli kazı alanında altın mağarası iddiası! Bolu'daki o arazi Türkiye'nin gündemine oturdu: "Çok büyük hazine var orada"

29.07.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 3 aydır esrarengiz bir kazı çalışması yürütülen arazi Türkiye'nin gündemine oturdu. Arazi sahipleri dahil kimsenin yaklaştırılmadığı alana maden işçileri getirilmişti. Arazide bulunan mağarada çok büyük hazine olduğu söylentileri dilden dile dolaşmaya başladı. Bölgede çobanlık yapan vatandaşın anlattığına göre mağarada altın olduğu da konuşuluyor. İşte 'altın mağarası' söylentilerine konu olan gizemli araziden yeni detaylar...

Gizemli kazı alanında altın mağarası iddiası! Bolu'daki o arazi Türkiye'nin gündemine oturdu: "Çok büyük hazine var orada"

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyündeki arazide yıllar boyunca onlarca kişi define kazısı yaparken yakalandı. Kazı alanının çevresinde şimdi ise görüntü alınmasına izin verilmiyor, alan 24 saat güvenlik kamerasıyla izleniyor. Esrarengiz kazı devam ederken mağarada altın olduğu iddiası yayıldı.

AW945958_05

MADEN İŞÇİLERİ TAM TEÇHİZATLA BÖLGEYE GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi.

AW945958_04

Bolu'da gizemli kazı! 3 aydır devam ediyor: Maden işçileri getirildi, yoğun güvenlik önlemi alındı Bolu'da gizemli kazı! 3 aydır devam ediyor: Maden işçileri getirildi, yoğun güvenlik önlemi alındı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor.

aa

ONLARCA KİŞİ DEFİNE KAZISI YAPARKEN YAKALANMIŞ

Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

AW945958_02

Bölgede yıllardır çobanlık yapan vatandaş İHA’ya konuştu.

AW945958_01

Ahırda çok büyük hazine olduğunun dedikodusu yayıldığını ifade eden Çoban şöyle konuştu:

“Valla mağara var diyorlar, altın mı varmış ne varmış? Bilmiyorum. 10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim ben, gidip bakmadım. Çok büyük hazine var diyorlar orada. Başka şey mi bilemiyorum. Öyle bir dedikodu var. 3 senedir kamera var orada. Yabancı bir insan geldiğinde jandarma hemen geliyordu.”

AW945958_03

bb

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paris'in öteki yüzü! Bir kadına...Paris'in öteki yüzü! Bir kadına...
Bakan Fidan Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkisini ilettiBakan Fidan Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkisini iletti
Bakan Fidan ile Güney Koreli mevkidaşından iş birliği mesajıBakan Fidan ile Güney Koreli mevkidaşından iş birliği mesajı
Anahtar Kelimeler:
define Altın mağara hazine kazı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.