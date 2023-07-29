Gizemli kazı alanında altın mağarası iddiası! Bolu'daki o arazi Türkiye'nin gündemine oturdu: "Çok büyük hazine var orada"

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyündeki arazide yıllar boyunca onlarca kişi define kazısı yaparken yakalandı. Kazı alanının çevresinde şimdi ise görüntü alınmasına izin verilmiyor, alan 24 saat güvenlik kamerasıyla izleniyor. Esrarengiz kazı devam ederken mağarada altın olduğu iddiası yayıldı.

MADEN İŞÇİLERİ TAM TEÇHİZATLA BÖLGEYE GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor.

ONLARCA KİŞİ DEFİNE KAZISI YAPARKEN YAKALANMIŞ

Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Bölgede yıllardır çobanlık yapan vatandaş İHA’ya konuştu.

Ahırda çok büyük hazine olduğunun dedikodusu yayıldığını ifade eden Çoban şöyle konuştu:

“Valla mağara var diyorlar, altın mı varmış ne varmış? Bilmiyorum. 10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim ben, gidip bakmadım. Çok büyük hazine var diyorlar orada. Başka şey mi bilemiyorum. Öyle bir dedikodu var. 3 senedir kamera var orada. Yabancı bir insan geldiğinde jandarma hemen geliyordu.”

(İHA)

