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Gizli fon davasında ara karar! Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

15.01.2024 20:51 | Son Güncelleme:
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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasının üçüncü duruşması bugün görüldü. Sanık Erzan savunma yaptı."O koltukta oturmasaydım, kartvizitimde yazmasaydı, bir saat önce işten ayrılsaydım, Selçuk İnan o parayı bana vermezdi." dedi. Pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Gizli fon davasında ara karar! Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Aralarında ünlü futbolcuların ve iş insanlarının da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasıyla ilgili ara karar verildi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ!

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı. Duruşma, 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

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DAVANIN 3. DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLDÜ!

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasının üçüncü duruşmasında, sanık Seçil Erzan savunma yaptı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

Müştekiler Mert Zeydanlı ve Nuray Şengüler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada söz isteyen sanık Erzan, bir önceki celsede fazla para aldığını öne sürdüğü isimlerin mahkemede MASAK raporlarıyla ispat edilmesini istedi.
Emre Çolak'a karşı banka müdürü olarak sorumlu olduğunu, HTS kayıtlarının ortaya çıkması gerektiğini belirten Erzan, "Ben Florya şubede çalıştığım dönemde bankacılık hizmetlerinden, yüksek müşteri hizmetlerinden kaynaklı banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım. O koltukta oturmasaydım, kartvizitimde yazmasaydı, bir saat önce işten ayrılsaydım, Selçuk İnan o parayı bana vermezdi. Teftiş gelseydi, bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Banka, bu yaşananları daha erken fark edebilirdi. Herkes bu paranın nerede olduğunu soruyor. Bu para bende değil." dedi.

Sanık Erzan, müşteki Emre Belözoğlu'nun parasının 10 kişiye dağıtıldığını, kendisine teslim edilen paraların ise müştekilerce yüksek faiz beklentisiyle verildiğini iddia etti. Gerçek mağdurlar adına üzüldüğünü dile getiren sanık Erzan, banka kayıtlarını yazdığı ajandalarını, bankanın kendisinden aldığını öne sürdü.

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"Tanık" sıfatıyla duruşmada dinlenen Semih Kaya ise sanık Erzan'ın kendisine, "saklamalı fon" adı altında yatırım hesabı olduğunu söyleyip ciddi şekilde yatırım elde ettiğinden bahsettiğini anlattı. Kaya, özel bankacılık hesabından 300 bin doları bu fona dahil ettiğini dile getirerek, Erzan'a parayı teslim ettiğinde kendisine "DenizBank" antetli resmi belge sunduğunu söyledi.Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabında bulunan parasını da bozup Mayıs 2022'de sanıklar Ali Yörük ve Seçil Erzan'a teslim ettiğini aktaran Kaya, sanık Erzan'dan parça parça 3,5 milyon dolar aldığını ifade etti.

"HERHALDE MATEMATİK BİLGİSİNDE PROBLEM VAR"

Kaya, söz konusu miktarın tamamını bankadaki hesabına yatırdığını belirterek, Erzan'ın banka yöneticileriyle olan elektronik postalarını mahkeme başkanına gösterip incelenmesini talep etti.

Mahkeme başkanının "Seçil Erzan size fazla para verdiğini söylüyor, ne dersiniz?" sorusu üzerine ise Kaya, "Herhalde matematik bilgisinde bir problem var, kurgu yapıyor." ifadesini kullandı.

Kaya, içinde GPS cihazı bulunan boş çantayı Erzan'ın kendisine teslim ettiğini aktararak, "Arabamda bir şeyin ötmeye başladığını duydum. İnsan ister istemez çekiniyor. 17 Kasım'da Seçil'i aradım. O da bana çantayı kendisine Atilla Baltaş'ın teslim ettiğini söyledi. Şikayette bulunacağımı söyledim. Sonra Baltaş'la konuştuk, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. 'Benim param sizde ne arıyor?' da dedi. Ben de 'Nerden bileyim?' dedim. Bodrum'a gidip İstanbul'a döndüğüm gün GPS olayını akşamında fark ettim." diye konuştu.

Tanık Kaya, sanık Erzan'ın ofisinde eşinin de bulunduğu görüşmede, Baltaş'ın kendisine çantasının daha önce çalındığını ve önlem amacıyla GPS taktığını ifade ettiğini savundu.

Selçuk İnan'ı kendisinin sistem içerisine dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını, Erzan'ın kendisine 10 milyon dolar vadettiğini dile getiren Kaya, Erzan ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını aktardı.
Kaya, yurt dışında Çekya'nın en büyük kulüplerinden birinde oynadığını anımsatarak, "Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim. Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?" sözlerini sarf etti.

(AA)

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Seçil Erzan
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