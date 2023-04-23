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Gizli saldırı planı ortaya çıktı: Yanına PKK'yı da alacakmış! Sızdırılan Pentagon belgelerinde çok çarpıcı 'Ukrayna' iddiası

23.04.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) sızdırılan belgeleri dünyanın gündemine otururken Ukrayna ile ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD basınında yer verilen iddiaya göre söz konusu belgelerde Ukrayna'nın PKK/YPG ile iş birliği planı ortaya çıktı. Buna göre Ukrayna askeri istihbaratı Suriye'deki Rus kuvvetlerine gizli saldırı yapma hazırlığındaydı, bunun için de PKK/YPG militanlarını eğitecekti. İşte o çok çarpıcı iddiaların tüm detayları...

Gizli saldırı planı ortaya çıktı: Yanına PKK'yı da alacakmış! Sızdırılan Pentagon belgelerinde çok çarpıcı 'Ukrayna' iddiası

Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) sızdırılan belgelerinde Ukrayna askeri istihbaratının, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla Suriye'deki Rus kuvvetlerine gizli saldırı yapmayı planladığına dair bilgilerin olduğunu yazdı.

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PKK/YPG MİLİTANLARINA EĞİTİM PLANI

Gazetenin sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde, saldırı planlarının detayları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin operasyonu durdurmaması durumunda sürecin nasıl devam edeceği konusunda bilgiler yer aldı.

Belgelerde Ukrayna askeri istihbarat görevlilerinin, Rusya'ya karşı planladığı olası saldırıda hükümetle herhangi bir bağlantı kurulmaması için Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG militanlarını eğiterek saldırıları bu gruplar aracılığıyla yapmayı öngördüğü iddia edildi.

Rus Wagner güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırıların da yer aldığı planların yanı sıra PKK/YPG'nin, eğitim, lojistik destek, savunma sistemleri ve operasyonlardaki rolünün gizli tutulacağına dair garanti verilmesi durumunda teklife sıcak baktığı belirtilen gizli belgelerde, PKK/YPG'nin ayrıca Kürt bölgelerindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı yapılmaması şartını koştuğu ifade edildi.

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ZELENSKİY PLANI ASKIYA ALDI

Zelenskiy'nin operasyon planlarını geçen yılın aralık ayı sonunda askıya aldığı aktarılan haberde, bunun sebeplerinin ise plana dair "Kürtler arası sınır kontrolü meselesi ve bir operasyon merkezi kurma" gibi lojistik zorlukların tespit edilmesi, Ukrayna'nın kısıtlı dron tedariki, saldırıların başarılı olup olmayacağı şüphesi ve ABD baskısı olabileceği belirtildi.

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Haberde Rusya'nın, Suriye hava sahasını "daha agresif" şekilde denetlemesi veya hava savunma silahlarının yerini değiştirmesi durumunda bu tür saldırıların ABD'nin Suriye'nin doğusundaki koalisyon operasyonlarını "güçleştireceği" ifade edildi.

Gazetenin yorumunda, Ukrayna'nın, Suriye'de yeni cephe açma planıyla bölgede aktif olan Rus ve Rus güvenlik şirketi Wagner güçlerinin maliyetini ve zayiatını artırmayı amaçladığı, böylece Rus kaynaklarının Ukrayna'dan Suriye'ye kaydırılmasının amaçlanıyor olabileceği ifade edildi.

Century International düşünce kuruluşundan Aron Lund da Ukrayna'nın Suriye'deki Rus kuvvetlerine yönelik saldırılarla Rusları Ukrayna'daki cephe hattından bölgeye kuvvet kaydırmak zorunda bırakıp avantaj elde etmek istemiş olabileceğini belirtti.

ONLARCA SAYFA BELGENİN SIZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

7 Nisan’da sızan belgeler, ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin detaylar içerirken hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

ABD’nin Rus kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiğine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerde Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği ve Ukrayna’ya yapılacak saldırıları önceden bildirebilecek kadar içerideki bilgi akışına hakim oldukları dikkati çekti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk Rusya Ukrayna SDG

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