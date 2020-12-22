Gizli sorun! Kadınların çene altında kıl neden çıkıyor? İşte 5 önemli nedeni

Kadınlarda aşırı vücut kılları görülmesine hirsutizm (aşırı tüylenme) adı veriliyor. Hirsutizm, genellikle androjen adı verilen erkeklik hormonunun üretimindeki bir artıştan veya cildin androjene karşı artan duyarlılığından kaynaklanıyor. Vücudunuzun aniden daha fazla erkeklik hormonu üretmesinin veya cildinizin birdenbire buna karşı daha duyarlı hale gelmesinin birkaç nedeni olabilir.
Londra Hampstead'ta özel bir klinikte uzman olan Elizabeth May'e göre, Cushing Sendromu fazladan kıl büyümesine neden olabilir. Sadece 50.000 kişiden 1'ini etkilediği için yaygın bir sendrom değildir, ancak kadınların buna yakalanma şansı erkeklerden çok daha yüksektir. Cushing Sendromu, kortizol hormonunun neden olduğu hormonal bir durumdur. Sadece daha kıllı hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda kilo alımına, morarma riskinin artmasına ve daha zayıf kemik ve kaslara neden olabilir.
Polikistik Over Sendromu yumurtalıklarda sıvı kabarcıklarının (küçük kistler) oluştuğu bir sendromdur, yumurtlama ve menstrüasyonun (her zaman) gerçekleşmemesine neden olabilir. Bu yeterince can sıkıcı değilmiş gibi hormonal dengeniz de etkilenir. Bu, PKOS'lu kadınların daha fazla kıla sahip olmasını sağlayabilir.
Çenenizde aniden kıllar fark ettiniz mi veya aniden kilo almaya veya vermeye başladınız mı? Elizabeth'e göre bunun iki nedeni olabilir. “Fazla kilolu olmak hormonlarınızın dengesini bozar” diyor. Ve saç büyümenizi etkileyen bu hormonlardır. Ancak sadece fazla kilolu olmak bu dengeyi bozmaz, çok fazla kilo veren kişiler de bununla başa çıkmak zorunda kalabilir. Kilo kaybı çok mu aşırı? Daha sonra ciltte çok küçük, ince tüyler görünebilir. Bu lanugo olarak bilinir.
Çoğu ilacın aşırı kıllanma gibi yan etkisi yoktur ancak elbette istisnalar da vardır. Kemoterapi ve epilepsi için bazı ilaçlar gibi ağır ilaçlar buna neden olabilir.
Son olarak, aşırı tüy uzaması sağlıkla ilgili bir semptom olmayabilir, aynı zamanda yaşlandığımız için de ortaya çıkabilir. Elizabeth, 'Yaşlandıkça, özellikle menopoz sırasında daha kıllı olmanız doğal' diyor.
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