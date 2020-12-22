KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Gizli sorun! Kadınların çene altında kıl neden çıkıyor? İşte 5 önemli nedeni

Gizli sorun! Kadınların çene altında kıl neden çıkıyor? İşte 5 önemli nedeni

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 08:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gizli sorun! Kadınların çene altında kıl neden çıkıyor? İşte 5 önemli nedeni

Bu, bir komşunun 5 çayı sırasında konuşulacak bir konu olmayabilir ancak, ara sıra bazı kadınlar çene altında kıl çıktıklarını fark eder ve bundan bir an önce kurtulmayı hedefler. Peki bu çene altı kılları neden çıkıyor, hiç merak ettiniz mi?

Kadınlarda aşırı vücut kılları görülmesine hirsutizm (aşırı tüylenme) adı veriliyor. Hirsutizm, genellikle androjen adı verilen erkeklik hormonunun üretimindeki bir artıştan veya cildin androjene karşı artan duyarlılığından kaynaklanıyor. Vücudunuzun aniden daha fazla erkeklik hormonu üretmesinin veya cildinizin birdenbire buna karşı daha duyarlı hale gelmesinin birkaç nedeni olabilir.

CUSHING SENDROMU

Londra Hampstead'ta özel bir klinikte uzman olan Elizabeth May'e göre, Cushing Sendromu fazladan kıl büyümesine neden olabilir. Sadece 50.000 kişiden 1'ini etkilediği için yaygın bir sendrom değildir, ancak kadınların buna yakalanma şansı erkeklerden çok daha yüksektir. Cushing Sendromu, kortizol hormonunun neden olduğu hormonal bir durumdur. Sadece daha kıllı hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda kilo alımına, morarma riskinin artmasına ve daha zayıf kemik ve kaslara neden olabilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik Over Sendromu yumurtalıklarda sıvı kabarcıklarının (küçük kistler) oluştuğu bir sendromdur, yumurtlama ve menstrüasyonun (her zaman) gerçekleşmemesine neden olabilir. Bu yeterince can sıkıcı değilmiş gibi hormonal dengeniz de etkilenir. Bu, PKOS'lu kadınların daha fazla kıla sahip olmasını sağlayabilir.

KİLO ALMAK YA DA KİLO VERMEK

Çenenizde aniden kıllar fark ettiniz mi veya aniden kilo almaya veya vermeye başladınız mı? Elizabeth'e göre bunun iki nedeni olabilir. “Fazla kilolu olmak hormonlarınızın dengesini bozar” diyor. Ve saç büyümenizi etkileyen bu hormonlardır. Ancak sadece fazla kilolu olmak bu dengeyi bozmaz, çok fazla kilo veren kişiler de bununla başa çıkmak zorunda kalabilir. Kilo kaybı çok mu aşırı? Daha sonra ciltte çok küçük, ince tüyler görünebilir. Bu lanugo olarak bilinir.

İLAÇ KULLANIMI

Çoğu ilacın aşırı kıllanma gibi yan etkisi yoktur ancak elbette istisnalar da vardır. Kemoterapi ve epilepsi için bazı ilaçlar gibi ağır ilaçlar buna neden olabilir.

YAŞLILIK

Son olarak, aşırı tüy uzaması sağlıkla ilgili bir semptom olmayabilir, aynı zamanda yaşlandığımız için de ortaya çıkabilir. Elizabeth, 'Yaşlandıkça, özellikle menopoz sırasında daha kıllı olmanız doğal' diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Hamilelikte cinsellik olmalı mı, olmamalı mı?Hamilelikte cinsellik olmalı mı, olmamalı mı?
9 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları9 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

MasterChef Eray'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

MasterChef Eray'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Bu diyet sayesinde iğne ipliğe döndü! Yaklaşık 3 ayda...

Bu diyet sayesinde iğne ipliğe döndü! Yaklaşık 3 ayda...

Lavabo tıkanıklılığını gidermenin en kolay yolu! Bulaşık deterjanı ve sıcak su...

Lavabo tıkanıklılığını gidermenin en kolay yolu! Bulaşık deterjanı ve sıcak su...

Halk arasında adetten kesilme olarak bilinen menopoza dikkat! Menopoz belirtileri...

Halk arasında adetten kesilme olarak bilinen menopoza dikkat! Menopoz belirtileri...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...

Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Bu soruyu sormaya çekiniyorlar!

Bu soruyu sormaya çekiniyorlar!

Diğer Haberler

Şişmiş el ve ayaklara veda edin! Ödem nasıl atılır? İşte cevabı

Bu 5 çözüm yolu ile o sorunu kökünden halledeceksiniz!

Halk arasında adetten kesilme olarak bilinen menopoza dikkat! Menopoz belirtileri...

Halk arasında adetten kesilme olarak bilinen menopoza dikkat! Menopoz belirtileri...

Hamilelikte cinsellik olmalı mı, olmamalı mı?

Hamilelikte cinsellik olmalı mı, olmamalı mı?

Robbie Williams'ın ölümden döndüğü balık diyeti nedir, nasıl yapılır?

Balık diyeti nedir, nasıl yapılır?

Batık tırnakla bu yöntemlerle mücadele edin! Günde en az 2 kez, 15 dakika boyunca...

Batık tırnakla bu yöntemlerle mücadele edin! Günde en az 2 kez, 15 dakika boyunca...

Gece terlemesinin tek nedeni menopoz değil! Altta yatan nedenler...

Gece terlemesinin tek nedeni menopoz değil! Altta yatan nedenler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.