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Gizlice görüntülerini çekmiş! İnternetten tanışıp kandırdığı çocuklara cinsel istismar ve şantaj

06.03.2024 17:30
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Adana’nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizlice görüntülerini çekmiş! İnternetten tanışıp kandırdığı çocuklara cinsel istismar ve şantaj

Feke İlçe Emniyet Amirliğine, S.Ö. (20) isimli şahsın lise ve ortaokul öğrencisi çocuklar ile internet üzerinden tanışıp onları kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşadığı, bu sırada gizli görüntülerini çektiği ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada S.Ö.’nün kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığını saptadı.

ŞANTAJ UNSURU OLARAK KULLANMIŞ

S.Ö.’nün bu görüntü ve fotoğrafları kız çocuklarıyla tekrar birlikte olmak için şantaj unsuru olarak kullandığı belirlendi. Polis bu tespitler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada S.Ö. polis tarafından yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından “çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şantaj
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