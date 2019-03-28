Göbeklitepe'ye otobüs seferleri artırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinden UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye otobüs seferlerinin artırıldığı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente 18 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe'ye gidecek 100 numaralı otobüs hattının günde tek seferle hizmet verdiği hatırlatıldı.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinden dolayı çok daha fazla kişiyi konuk etmesi öngörülen tarihi ören yerine her gün saat 10.00-18.00 arasında yapılacak sefer sayısı 3'e çıkarıldı.

Sabah saat 10.00'da kent merkezindeki Abide durağından yola çıkacak otobüs, saat 12.00'de de Göbeklitepe'den hareket edecek. Kent merkezinden ikinci seferin ilki 13.00'da üçüncüsü ise 16.00'da gerçekleştirilecek. Göbeklitepe'den ikinci dönüş saati 15.00 olarak planlanan seferlerde şehir merkezine kalkacak son otobüs ise 18.00'da ören yerinden hareket edecek.

Bilet ücretleri tam 5, öğretmen 4 ve öğrenci 3 lira olarak belirlendi.

- Göbeklitepe

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.