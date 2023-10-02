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Gökhan Zan, Mustafa Sandal derken İYİ Parti vites artırıyor, seçime tanındık isimler hazırlanıyor! Birden fazla sevilen aday olursa...

02.10.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'nin önümüzdeki seçimde başvuracağı yöntem ortaya çıktı. CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı tartışılırken flaş bir kararla seçime 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini açıklayan partiden daha önce Gökhan Zan milletvekili adayı olmuş, Mustafa Sandal'ın ise İstanbul'dan adaylığı gündeme gelmişti. Alınan son karara göre yine ünlü simalar aday gösterilecek. Bölgesinde sevilen birden fazla aday bulunması halindeyse, partinin geçtiğimiz seçimlerde de üstünde durduğu bir yol izlenecek.

Gökhan Zan, Mustafa Sandal derken İYİ Parti vites artırıyor, seçime tanındık isimler hazırlanıyor! Birden fazla sevilen aday olursa...

Birçok siyasi partide 31 Mart 2024 yerel seçimleri için iş birliği seçenekleri değerlendirilmeye devam ediyor. Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi gibi bazı partiler ise 81 ilde kendi adaylarını göstereceklerini duyurdu. İYİ Parti de toplum tarafından tanınan, sevilen isimler üzerinde yoğunlaştı.

2023 seçimlerinde eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay'dan milletvekili gösteren İYİ Parti, önümüzdeki yerel seçimler için ise şarkıcı Mustafa Sandal ile gündeme geldi. Meral Akşener, Sandal ile yaptıkları görüşmeyi açıklayıp ünlü şarkıcının aday olup olmayacağını yanıtlarken "Keşke adım atsa. Ben çok isterim. Ama resmi bir teklif henüz götüremedik" demişti. Akşener aynı konuşmada İstanbul'dan çok şaşırtacakları bir aday çıkaracaklarını da dile getirmişti.

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ADAYLARI ONLAR SEÇECEK

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından partide aday tespit çalışmaları yoğunlaştı.

Partide bir yandan vaatler ile "iyi belediyecilik" anlayışının yer aldığı "Yerel Yönetimler Vizyon Belgesi" hazırlanırken, bir yandan da aday adaylarının başvuruları değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, her ilde genel merkezden görevlendirilen yerel yönetimler koordinatörü başkanlığında, aralarında il başkanının da yer aldığı aday tespit komisyonları oluşturuldu.

Çalışmalarına başlayan ve başvuruları değerlendiren komisyonlar, aday adaylarıyla yapacakları görüşmelerin sonuçları ile önerileri genel merkeze iletecek.

"KANAAT ÖNDERLERİNİN ÖNERDİĞİ, KAZANABİLECEK VEYA YARIŞABİLECEK ADAY"

İl komisyonları, adayları belirlerken, "toplum nezdinde sıkıntılı bir durumu olmayan, toplumun sevdiği, beğendiği, kanaat önderlerinin önerdiği, seçim kazanabilecek veya seçimde yarışabilecek aday" kriterlerini dikkate alacak.

SEVİLEN, TANINAN BİRDEN FAZLA ADAY OLURSA...

İYİ Parti, belirlenen kriterleri taşıyan, bölgesinde aynı oranda sevilen ve tanınan birden fazla aday adayı olması halinde ise belediye başkan adayını belirlerken anket yöntemini kullanacak. Bununla ilgili bazı şirketlerle görüşen parti, çalışacağı anket firmasını belirlemesinin ardından uygulamaya geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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