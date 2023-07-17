HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gölde temizlik yaparken eline takıldı! Hemen koruma altına alındı

Gölde temizlik yaparken eline takıldı! Hemen koruma altına alındı

17.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Gölü'nde plaj işleten bir kişinin eline gölde temizlik yaparken sert bir demir takıldı. Tarihi bir ok ucu olduğu öğrenilen cisim hemen koruma altına alındı. 2000 yıllık ok müze yetkililerine teslim edildi.

Gölde temizlik yaparken eline takıldı! Hemen koruma altına alındı

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapmış İznik’te yine ilginç bir olay yaşandı. İznik’e bağlı Göllüce Mahallesinde plaj işletmecisi olan Tarkan Koldaş'ın eline gölde temizlik yaparken sert bir demir takıldı.

AW936566_01

Tarihi bir ok ucu olduğu öğrenilen cisim hemen koruma altına alındı.

AW936566_03

"HEMEN BELEDİYEYE HABER VERDİK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarkan Koldaş, “Burada hizmet vermek açısından sürekli temizlik yapıyoruz. Kumla taşın arasında bu okun ucunu bulduk. Zaten İznik çok önemli tarihi bir kent. Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri kayıt altına aldı. Eseri müzeye teslim edeceğiz. Buradan zaten devamlı tarihi objeler çıkmaktadır” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız çocuklarının küpelerini çalan şüpheli yakalandıKız çocuklarının küpelerini çalan şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.