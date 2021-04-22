Google, Dünya Günü Doodle'ını ana sayfasına ekledi! Dünya Günü nedir?

Google Dünya Günü'nü unutmadı ve Dünya Günü'ne özel bir Doodle hazırladı. İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiğinde Dünya Günü için yapılan müzikli bir illüstrasyonla karşılaşıyor.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

"22 Nisan Dünya Günü", San Francisco'da 1969'da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda John McConnell tarafından dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak, karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkati çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikriyle ortaya çıktı.

McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ı önerdi. Daha sonra çevre sorunlarına tepki gösteren ilk hareket, 22 Nisan 1970'te ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçti.

DOODLE NEDİR?

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

(AA)

