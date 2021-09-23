Google'ın 6 modelden oluşacak yeni serisi için bilgiler geldi

Altı Pixel 6 modelinin Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikası dört dosya altında yapıldı ve modellerde çok az ayrıntı mevcut. FCC sertifikasına göre altı model, bağlantılarıyla ilgili özelliklerin bir karışımına sahip. Google Pixel 6 serisi bu nedenle Wi-Fi 6E, mmWave 5G ve Ultra geniş bant (UWB) teknolojisinin bir kombinasyonu ile gelecek.

FCC listesinde görülen altı Pixel 6 modeli GLU0G, G9S9B, G8V0U, GF5KQ, GB7N6 ve GR1YH olarak karşımıza çıkıyor. mmWave 5G bağlantısının taşıyıcıya bağlı olması bekleniyor, ancak tüm modellerde Wi-Fi 6E bağlantısı var. Yalnızca üç model ise UWB işlevine sahip. Bunlar: GLU0G, G8V0U ve GF5KQ.

SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI

Pixel 6 serisinin UWB desteğiyle geleceğine yönelik söylentiler vardı, bu nedenle FCC ayrıntıları söylentilerin gerçekliğini doğruladı. FCC başvurusu, bu kesin olmamakla birlikte, bu cihazların yakında piyasaya sürüleceğini gösterebilir.

ARA MODELLER OLABİLİR

Bu modellerin aynı anda piyasaya çıkmama ihtimali de var. Modellerden bazıları, mevcut Android işletim sistemine bazı ek işlevlerin geliştirilmesinde ara modeller de olabilir. Google, bu Pixel 6 serisiyle ilgili herhangi bir kamuya açık açıklama yapmadı. Bakalım seri piyasaya nasıl bir giriş yapacak?

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