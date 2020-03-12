Google Pixel 4a inceleme videosunda ortaya çıktı

Daha dün Küba’dan bir kaç fotoğrafı sızdırılan telefon için bugün Youtube üzerinden bir inceleme videosu yayınlandı. Enterasan olan telefonun incelemesi Küba’da değil İspanya’da bulunan bir kullanıcı tarafından yapıldı.

GOOGLE PİXEL 4A İNCELENDİ

Aşağıda izleyebileceğiniz video her ne kadar tamamen İspanyolca olsa da Youtube’un İngilizce alt yazılı çevirisi telefonun özelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca en önemli özellikler oldukça kullanılan ve diğer orta seviye telefonlarda yer alan özellikler. Örneğin Google Pixel 4a Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 765 yonga setinden alıyor ve ön panelde 5.81 inçlik 1080×2340 çözünürlüklü bir ekran mevcut.

GOOGLE PİXEL 4A ÖZELLİKLERİ

İnceleme sahibi telefonu son derece doğru bilgiler verdiği tespit edilen AIDA64‘e sokuyor. Program telefonun bütün özelliklerini gözler önüne seriyor. Telefonda 4K video kaydı yapabilen 12MP çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. Ön kısımda yer alan kamera ise 8MP büyüklüğünde. Videoda da görüldüğü gibi telefonun üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi alt kısımda ise USB Type-C şarj girişi yer alacak. Telefonda 3080mAh’lık bir batarya mevcut.