Google TikTok'u kurtardı!

TikTok birçok kişinin sevmediği ama buna rağmen 800 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan bir platform. Yakın bir zaman diliminde Instagram'ı yakalaması beklenen TikTok, Instagram'a yakınlaşması için güvenlik yaptırımlarını sıkılaştırmak durumunda. Zira, TikTok suç unsuru içeren videoları da bünyesinde barındırıyor. Bu videolarda hayvanlara zulüm, istismar ve ırkçılık gibi suçlar işleniyor ve milyonlarca Hintli kullanıcının iddiasına göre TikTok bu videolara karşı herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Bu durum karşısında milyonlarca kişi sessiz kalmayacaklarını belirtmek için Twitter'a geçtiğimiz günlerde bir hareket başlattı. Harekete katılanlar herkesi TikTok'a Android marketi Google Play Store'da 1 puan vermeye davet etti. Onların hedefi TikTok'u en düşük puanlı uygulama yapıp, Google Play Store'dan sildirmekti. Fakat bu noktada karşılarına büyük bir engel çıktı.

GOOGLE TİKTOK HAREKETİNE DUR DEDİ

Google, milyonlarca Hintli kullanıcının bu hareketine izin vermedi. Google sözcüsü, kullanıcıların uygulamaları puanlamak ve yorumlamakta özgür olduğunu söyleyerek, ancak bu özgürlüğün spam haline getirilmemesini ifade etti. Bu açıklamanın ardından Google, TikTok'un spam olarak görülen milyonlarca yorum ve puanlamalarını sildi. Böylece diğer bir değiş ile Android'in sahibi, ünlü uygulamayı silinmekten kurtardı.