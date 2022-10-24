Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da sokak ortasında tuvaletini yapan kadın hayrete düşürdü

Esenyurt'ta kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yoldan taşıtla geçen birinin çektiği görüntüler çok kez paylaşılarak en çok konuşulanlar arasına girdi.

Görüntülerde taşıtla hareket halindeki bir kişinin çöp konteynerinin yanına odaklanarak çekim yaptığı görüldü.

Çöp konteynerinin yanında ise pantolonunu indirmiş bir kadının iç çamaşırıyla yere çömelmiş vaziyette bulunduğu anlar yer aldı.

Tuvaletini yaptığı görülen siyahi kadının yanından görenler ise şaşkın bakışlar içinde yollarına devam etti.