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  4. Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da sokak ortasında tuvaletini yapan kadın hayrete düşürdü

Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da sokak ortasında tuvaletini yapan kadın hayrete düşürdü

24.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak ortasında, sahil kıyısında, hatta toplu taşıma araçlarında dahi cinsel ilişkiye giren, çırılçıplak gezen insanlardan sonra yine kamuya açık alanda çekilen benzer bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. İstanbul'un Esenyurt ilçesinden gelen görüntülerde ulu orta tuvaletini yapan kadın şaşkına çevirdi.

Esenyurt'ta kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yoldan taşıtla geçen birinin çektiği görüntüler çok kez paylaşılarak en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Görüntülerde taşıtla hareket halindeki bir kişinin çöp konteynerinin yanına odaklanarak çekim yaptığı görüldü.

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Çöp konteynerinin yanında ise pantolonunu indirmiş bir kadının iç çamaşırıyla yere çömelmiş vaziyette bulunduğu anlar yer aldı.

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Tuvaletini yaptığı görülen siyahi kadının yanından görenler ise şaşkın bakışlar içinde yollarına devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt tuvalet

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