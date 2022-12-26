Görenler hayrete düştü, fotoğraf için sıraya girdiler! Elazığ'da 'kılıç balığı' heyecanı: "Bugüne kadar en büyüğü bu"

Ege'de yakalandı, Elazığ'a getirildi. Balıkçıda sergilenen kılıç balığı kent sakinlerinin ilgi odağı haline geldi. Elazığ tarihinde görülmemiş büyüklüğe sahip kılıç balığı kilo kilo satışa çıkarılmadan önce vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Ata Ertürk, "Geldim, baktım ve inceledim. Gerçekten çok ilginç bir balık" diye konuştu.

SIRAYLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Ege'de balıkçılar tarafından yakalanan kılıç balığı, Elazığ’da bir balıkçıda sergilendi. 204 santimetre uzunluğunda ve 53 kilo ağırlığındaki kılıç balığı yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Balığın parçalanarak kilo kilo satışa çıkarılacağı belirtilirken vatandaşlar da balıkla sırayla fotoğraf çekti.

"VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ VAR"

Kılıç balığını Ege'den getirdiklerini belirten balıkçı Ramazan Erdoğan şunları söyledi:

“Genellikle Saros Körfezinden çıkar. Elazığ’a gelen en büyük kılıç balığıdır. 2 metre 4 santim boyunda, 53 kilo ağırlığındadır. Zaten genel olarak en fazla 5 metre ve 150 kilo ağırlığına kadar çıkabiliyor. Elazığ’a bugüne kadar gelen en büyük kılıç balığı budur. Bu tür balıkları şehrimize getirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz.

"Sonuçta denizden uzak olduğumuz için vatandaşların yoğun bir ilgisi var. İlk defa görenler oluyor. Biz de bayağı memnuniyet içerisindeyiz. Et halinde kilo kilo satılacak.”

"İLK DEFA GÖRDÜM, ŞAŞIRDIM, ÇOK İLGİNÇ BİR BALIK"

İlk defa kılıç balığını gördüğünü aktaran Ata Ertürk şöyle konuştu:

"Geldim, baktım ve inceledim. Gerçekten çok ilginç bir balık. Hayatımda ilk defa gördüm ve şaşırdım. Daha önce televizyonda görüyorum, ilk defa gerçeğini gördüm."

(İHA)

