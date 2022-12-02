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Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Bir mühendis, eline aldığı iPhone 14 Pro Max'i bakın ne hale getirdi

02.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonların evrimi çok hızlı ilerliyor. Bu evrim nedeniyle son model bir telefonun hemen yeni bir modeli çıkıyor. Apple'ın yeni iPhone'larda yaptığı değişikliklere rağmen 'hep aynı tasarımı kullandığı' iddiasıyla birçok eleştiriye maruz kalıyor. Bir mühendis ise bu eleştirilere katılıyor olacak ki, bir iPhone 14 Pro Max'i emek harcayarak orijinalinden çok başka bir telefona dönüştürdü. Sosyal medyada da ilgi toplayan o telefonu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Bir mühendis, eline aldığı iPhone 14 Pro Max'i bakın ne hale getirdi

Dünyada akıllı telefon üreten birçok firma var. Hepsi de ardı ardına yeni modeller piyasaya sürüyor. Akıllı telefonların evrimi çok hızlı ilerlediği için de son model bir telefonun hemen yeni bir modeli çıkıyor. Akıllı telefonlar her yıl performans ve kamera özellikleri bir önceki modellere göre daha iyiye gitse de bazı kullanıcılar firmaları tasarım konusunda benzer bir atılım yapmadıkları konusunda eleştiriyor. Bu firmalardan biri ise yakın zamanda iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşan iPhone 14 ailesini piyasaya süren Apple.

Apple, yeni iPhone'lar da yaptığı birtakım tasarım değişikliklerine rağmen 'hep aynı tasarımı kullandığı' iddiasıyla birçok eleştiriye maruz kalıyor. Son olarak 'Twitter biyografisine göre teknisyen ve mühendis' olan bir kişi, bu eleştirilere katılıyor olacak ki ilginç bir olaya imza attı.

IPHONE 14 PRO MAX'İ BAKIN NE HALE GETİRDİ

Gizmochina'nın haberine göre, Twitter'daki kullanıcı adı '@lipilipsi' olan mühendis, kavisli bir iPhone 14 Pro Max yaptı. Mühendis, bu sonuca telefonun orta çerçevesini değiştirerek ulaştığını öne sürdü. Sosyal medyada paylaşılan video ise büyük ilgi gördü. Videoda sorunsuz bir şekilde çalışıyor gibi görünen telefonun Dynamic Island'ı da yerinde duruyor. Ancak dokunmatik ekranın çalışıp çalışmadığına dair bir detay bulunmuyor.

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Bildiğiniz gibi telefonları yetkili kişiler dışında kurcalamak doğru değil. Bu yüzden biz de asla böyle bir şeye kalkışmamanız için sizlere uyarıda bulunuyoruz.

Bildiğiniz üzere Apple da telefonlarının yetkili olmadıkça kurcalanmasını istemiyor ve orijinal parça kullanımı konusunda oldukça hassas davranıyor. Dolayısıyla bu süreçten sonra mühendisin yaptığı telefonda bir sorun çıkma ihtimali bulunuyor.

iPhone 5

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Yine de söyleyelim; Ne yazık ki, resmi yollar aracılığıyla kişinin bir mühendis olduğunu veya oluşturduğunu söylediği kavisli iPhone 14 Pro Max'in detaylarını henüz doğrulayamıyoruz. Yine de ortaya çıkanlar oldukça şaşırtıcı.


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