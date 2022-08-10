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Görenler şaştı kaldı! Belediye işçisi fark etti... "Daha önce hiç karşılaşmadım"

10.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve ’sabır otu’ olarak da bilinen Agave bitkisi, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Mehmetçik Parkı’nda çiçek açtı. Yeşillikler içindeki Agave çiçeğini ise parkta bulunan belediye işçisi fark etti. Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı olayla ilgili konuşan belediye işçisi, "Arkadaşımla sohbet ederken yeşillikler arasında 5 metre uzunluğunda daha önce hiç karşılaşmadığım bir bitki gördüm. Bu bende heyecan ve merak uyandırdı." dedi.

Görenler şaştı kaldı! Belediye işçisi fark etti... "Daha önce hiç karşılaşmadım"

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ender bitki türlerinden olan ve yıllarca çiçek açmayan Agave çiçeğini Manisa’nın Salihli ilçesinde görenler ise şaştı kaldı. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisinin çiçek açtığını parkta fark eden Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçisi İbrahim Özkan, son derece şaşkınlık yaşadığını söyledi.

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"DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIĞIM BİR BİTKİ GÖRDÜM"

Mesai sonrası çay molası vermek için Mehmetçik Parkına geldiğini anlatan Özkan, "Arkadaşımla sohbet ederken yeşillikler arasında 5 metre uzunluğunda daha önce hiç karşılaşmadığım bir bitki gördüm. Bu bende heyecan ve merak uyandırdı. İnternete girerek bu bitkiyi araştırmaya başladım. Bunun sabır çiçeği bitkisi olduğunu öğrendim. Salihli’de yıllar sonra Agave çiçeğinin çiçek açması bizde heyecan uyandırdı, hem de şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca Salihli’de böyle bir olayın yaşanması bizleri mutlu etti” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa agave
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