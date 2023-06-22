Görenleri hayrete düşürdü! Terazide tartıp hatıra fotoğrafı da çektirdi: "Daha büyüğünü buldum ama getiremedim... Bunlar yeniyor"

Sandıklı'ya bağlı Bekteş köyünde arıcılıkla uğraşan Mehmet Toprak, önceki gün köy kırsalında arıların bulunduğu alanda farklı büyüklüklerde 3 mantar buldu. Mantarları köye getiren Mehmet Toprak, marketteki terazide tarttı.

DOĞADA 3 KİLO 135 GRAMLIK MANTAR BULDU

Toprak'ın bulduğu mantarlardan biri 3 kilo 135 gram gelirken, diğerlerinin ise 625 gram ve 530 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

"DAHA BÜYÜĞÜNÜ BULDUM AMA GETİREMEDİM"

Mantarları terazide tartıp hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yiyeceğini söyleyen Mehmet Toprak, "Bu mantarları dağda buldum. Daha büyüğünü buldum ama getiremedim. Bunlar yeniyor. Bu büyük mantar 3,5 kilogramdı. Kırıldığı için şimdi 3 kilo 135 gram. Bunlar yağışlar nedeniyle bu kadar büyümüş" dedi.

(DHA)

