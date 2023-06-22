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  4. Görenleri hayrete düşürdü! Terazide tartıp hatıra fotoğrafı da çektirdi: "Daha büyüğünü buldum ama getiremedim... Bunlar yeniyor"

Görenleri hayrete düşürdü! Terazide tartıp hatıra fotoğrafı da çektirdi: "Daha büyüğünü buldum ama getiremedim... Bunlar yeniyor"

22.06.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Toprak, doğada farklı ağırlıklarda 3 büyük mantar buldu. Arıcılıkla uğraşan Mehmet Toprak, mantarları köye getirdi ve marketteki terazide tarttı. Mantarlardan biri 3 kilo 135 gram geldi. Toprak, mantarları terazide tartıp hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yiyeceğini söyledi. Toprak, "Daha büyüğünü buldum ama getiremedim. Bunlar yeniyor" dedi.

Sandıklı'ya bağlı Bekteş köyünde arıcılıkla uğraşan Mehmet Toprak, önceki gün köy kırsalında arıların bulunduğu alanda farklı büyüklüklerde 3 mantar buldu. Mantarları köye getiren Mehmet Toprak, marketteki terazide tarttı.

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DOĞADA 3 KİLO 135 GRAMLIK MANTAR BULDU

Toprak'ın bulduğu mantarlardan biri 3 kilo 135 gram gelirken, diğerlerinin ise 625 gram ve 530 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

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"DAHA BÜYÜĞÜNÜ BULDUM AMA GETİREMEDİM"

Mantarları terazide tartıp hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yiyeceğini söyleyen Mehmet Toprak, "Bu mantarları dağda buldum. Daha büyüğünü buldum ama getiremedim. Bunlar yeniyor. Bu büyük mantar 3,5 kilogramdı. Kırıldığı için şimdi 3 kilo 135 gram. Bunlar yağışlar nedeniyle bu kadar büyümüş" dedi.

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(DHA)

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Afyonkarahisar mantar

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