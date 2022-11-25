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  4. Görüntüler bugün çekildi! Sosyal medyada hızla yayılıyor... Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler

Görüntüler bugün çekildi! Sosyal medyada hızla yayılıyor... Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler

25.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl hem dünya genelinde, hem de Türkiye'de Kasım ayında gerçekleşen indirim günleri için markalar peş peşe indirim telaşına girerken, vatandaşlar da soğuk havaya aldırış etmeden alışveriş merkezlerinin kapısını mesken tutmaya başladı. Sosyal medyada gündem olan bir videoda kepenklerin daha tamamı bile açılmadan içeriye girmeye çalışan müşteriler olay oldu. İçeri girer girmez sağa sola koşturan kişiler dikkat çekerken, söz konusu videoya kullanıcılar, ''Şaşırmış bunlar'' yorumunda bulundu.

Görüntüler bugün çekildi! Sosyal medyada hızla yayılıyor... Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler

Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen efsane cuma indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma günü başlarken vatandaşlar da indirimden yararlanabilmek için adeta pusuda bekliyor. Bununla birlikte sosyal medyada yayınlanan bir alışveriş videosu olay oldu. Mağaza içinden çekilen videoda bir çalışan, bir taraftan video çekerken bir taraftan da arkadaşına kepenkleri açması için ''Aç, aç'' şeklinde istekte bulundu.

''ŞAŞIRMIŞ BUNLAR''

Kepenklerin ardında bekleyen kişiler ise, daha kepenklerin yarısı bile açılmadan eğilerek içeri girdi. O anlar sosyal medyada olay olurken kuyruğa giren kişilerin ne alacaklarını bile bilmeden sağa sola koşturmaya başladıkları görülüyor. Videoyu izleyen kullanıcılar, ''Şaşırmış bunlar. Çok komikler. Hani kimsede para yoktu'' yorumlarında bulundu.

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