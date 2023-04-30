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Görüntüler Diyarbakır'dan... Yollar beyaza büründü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

30.04.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Sürücüler ve yayalar ise zor anlar yaşadı. Doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler çareyi benzin istasyonuna girmekte buldu. Sürücüler, benzin istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalıştı.

Görüntüler Diyarbakır'dan... Yollar beyaza büründü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Diyarbakır'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

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Dolu nedeniyle yollar beyaza bürünürken, sürücülerin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı.

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Doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler benzin istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalışırken, bazı sürücüler ise kapalı otoparklara araçlarını park edip yağışın durmasını bekledi.

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METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da il genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

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Bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel kuvvetli, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel ve su baskını ile dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

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Diyarbakır dolu

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