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  4. Görüntüler İstanbul'dan! İnsanlar yemek yerken içeri girip fare dolu kutuyu fırlattı 'Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin'

Görüntüler İstanbul'dan! İnsanlar yemek yerken içeri girip fare dolu kutuyu fırlattı 'Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin'

06.11.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir şahsın Mc Donald's şubesine giderek bir kutu dolusu fare bıraktığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde şahsın, "Sizler müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin." dediği duyuldu. Görüntülere sosyal medyada çok sayıda yorum geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken saldırılara Türkiye'deki vatandaşlardan da tepki yağıyor. Bazı vatandaşlar tepkilerini farklı şekillerde dile getirirken son olarak bir kişinin İstanbul'da kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.

"ALIN BU FARELERİ YİYİN"

Söz konusu görüntülerde bir Mc Donald's şubesine gelen şahsın bir kutunun içindeki fareleri şubenin içine attığı görüldü. Görüntülerin kaydedildiği o anlarda şahsın, "Sizler müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin." dediği duyuldu.

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Kameralara yansıyan o anlarda şahıs, "Fare yiyin fare. Müslüman olacaksınız bir de. Akşama kadar bomba yağıyor orada." ifadelerini kullandı. Görüntülerde şahsın sonrasında şubeden çıktığı görüldü.

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İstanbul fare

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