Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!

Olay Perşembe akşamı, başkent İslamabad'a 280 km (174 mil) uzaklıkta bulunan popüler bir turizm merkezi olan Swat bölgesindeki Madyan kasabasında meydana geldi. Swat'taki polis yetkilileri, kimliği açıklanmayan adamın "Kuran'a hakaret etmekle" suçlanan bir turist olduğunu bildirdi. Adamın tam olarak ne yaptığı henüz bilinmiyor.

POLİS MEMURU ANLATTI

İsminin açıklanmaması kaydıyla Al Jazeera'ye konuşan bir polis yetkilisi, "Polis ekibimiz adamı tutuklamak için Medyen'deki ana pazara ulaştı ve onu karakola götürdü, ancak kalabalık onun teslim edilmesini talep etti" dedi.

KARAKOLDAN ÇIKARTILIP ÖLDÜRESİYE İŞKENCE EDİLDİ

Yetkililer, adamın polis tarafından tutulduğu Medyen karakolunun önünde toplanan yüzlerce kişiden oluşan büyük bir grubun tarafından karakoldan çıkartıldığını ifade etti.

Polis kaynğı ayrıca adamın öldürülmeden önce vahşice işkence gördüğünü de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Sosyal medyada dolaşan videolarda büyük bir kalabalığın dini sloganlar attığı ve yanan bir cesedin etrafını sardığı görülüyor.







