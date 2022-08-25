Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı! Tayvan askerleri, Çin drone'unu taşlayıp düşürmeye çalıştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri hareketliliğini arttıran Çin, Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'na insansız hava aracı gönderdi. Görüntülendiklerini fark eden Tayvan askerleri, drone'a taş atarak düşürmeye çalıştı.

TAYVAN ASKERLERİ TAŞ ATARAK DRONE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMASI SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tayvan Savunma Bakanlığı, olay sırasında askerlerin son derece uyanık olduğunu vurgulayarak, prosedürlere uygun hareket ettiklerini belirtti. Bakanlık ayrı bir açıklamada, gelecek yıl ilk olarak daha küçük adalara yerleştirilecek olan anti-drone sistemlerini konuşlandıracaklarını da duyurdu.

Çin, bölgede yeni bir tatbikata başlayacağını duyurmuş, Tayvan'ın karşısındaki Fujian eyaleti kıyılarında 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak tatbikatta gerçek mühimmatların kullanılacağı belirtmişti. (İHA)

