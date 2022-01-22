Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Şanlıurfa'da donmak üzere bulunan eşekler korumaya alındı

Kırsaldaki Çıkrık Mahallesi sakinleri, önceki gün etkili olan yağış sırasında, sahipsiz 5 eşeğin üzerinin karla kaplandığını fark etti.

Üzerindeki karı temizledikleri hayvanlara yem veren mahalle sakinleri, daha sonra eşeklerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çadırdan koruma alanı yaptı.

Mahalle sakinlerinden Mahsun İrgen, hayvanları bulduklarında durumlarının kötü olduğunu söyledi.

Kardeşleri ve arkadaşlarıyla hayvanları korumak için harekete geçtiklerini anlatan İrgen, eşekleri kurtardıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. İrgen, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri harekete geçti.

Derneğin Kurucu Başkanı Okan Oflaz, eşeklerin durumunu sosyal medyada gördüklerini anlatarak, "Oradaki mahalle sakinleriyle iletişime geçtik, arkasından arkadaşlarımız araçla gidip 5 eşeği aldı. Bu hayvanları İstanbul'daki kurtarma çiftliğimizde muhafaza edeceğiz. İyi bir yuva çıkarsa bu eşeklerimizi sahiplendireceğiz." dedi.

Hayvanları alan ekipteki Hasan Kızıl ise eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bundan sonraki süreçte iyi bir çiftlikte yaşamlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, Siverek Belediyesi ekipleri, bölgede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle geçen günlerde sahipsiz 20 eşeği hayvan barınağına götürmüştü.

AA



