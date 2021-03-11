Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca'dan yok artık dedirten savunma

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve eşi Sema Nur B. ile sanık avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Filiz Battır Ekinci, sanık Dalğali ile ilgili sosyal medyada çıkan ve bir kadınla birlikte çekilen görüntülere ilişkin bir şikayetçinin olmadığını belirterek, sanık hakkında dinen yetkili olmadığı halde "hocalık" yaptığı gerekçesiyle "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan iddianame hazırlanarak bu dosya ile birleştirildiğini söyledi.

SANIKTAN 'BU İŞ KUMPASTIR' SAVUNMASI

Söz verilen sanık Dalğali, bu konuyla ilgili önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

Başkan Ekinci'nin, "Görüntülerde kitaptan bir şey okuyorsunuz gibi görünüyor. Ne okuyorsunuz?” sorusuna sanık Dalğali, "Bir şey okumuyorum. Bana kurulan tuzaktan ve kişilerden kurtulmak istiyordum. Kendi nefsimin müdafaası için yaptım. Okuyor gibi göründüğüm kitaptan Arapça bir şeyler yazmıyordum." yanıtını verdi.

Sanık Dalğali, Mahkeme Başkanı Ekinci'nin "Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi: