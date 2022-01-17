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Eşi Gözde Korku'yu öldürüp intihara kalkışmıştı! Kendisi de kurtarılamadı

17.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, tartıştığı eşi Gözde Korku'yu (31) tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş eden güvenlik görevlisi Orcay Korku (35), yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Orcay Korku’nun, Gözde Korku’yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı, bu nedenle kavga ettikleri, konuşmak için girdikleri yatak odasında olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti. Olay sırasında Gözde Korku’nun anne ve babasının da evde olduğu ortaya çıkmıştı.

Eşi Gözde Korku'yu öldürüp intihara kalkışmıştı! Kendisi de kurtarılamadı

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde Korku arasında tartışma çıktı. Her ikisi de daha önce evlilik yapan ve kendi evliliklerinden 1'er çocukları olan çiftin tartışması, kavgaya dönüştü. Bu sırada Orcay Korku, tabancasını alıp, eşine tek el ateş etti. Korku ardından aynı silahı kendi başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gözde Korku'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Orcay Korku ise önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gözde Korku’nun cenazesi, ilçede toprağa verilirken, Orcay Korku da hastanede beyin ölümü gerçekleşince yoğun bakımda makinelere bağlandı. Korku, bugün kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin ise organ bağışı talebi, organların iflası nedeniyle gerçekleştirilemedi. Orcay Korku’nun cenazesi, çarşamba günü Karacabey’de toprağa verilecek.

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ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN KISKANDI!

Orcay Korku’nun, Gözde Korku’yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı, bu nedenle kavga ettikleri, konuşmak için girdikleri yatak odasında olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

ANNE VE BABASI DA EVDEYMİŞ

Olay sırasında Gözde Korku’nun anne ve babasının da evde olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu çift, damatlarının kızları Gözde’yi eski eşiyle görüştüğü için kıskandığını, bu nedenle aralarında kavga yaşandığını söyledi. Çift, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiğini, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade etti.

DHA

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cinayet İntihar Bursa
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