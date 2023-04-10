Gözenek sıkılaştırıcı maske tarifi önerisi: Gözenekleri sıkılaştırmak için maske nasıl hazırlanır?

Cildin üstündeki gözenekler cildin hava almasına olanak sağlayan hücrelerdir. Cilt bakımında gözeneklere yönelik tedavi edici işlemler yok sayılmamalıdır. Aksi takdirde gözeneklerin dolarak tıkanması cildin kirlenmesine yol açar. Dolu gözenekler hem kötü bir görüntü hem de cildin sağlığının bozulmasına sebep olur. Tıkanmış gözenekler sivilce oluşumunun da en büyük nedenleri arasında yer alır. Gözenek genişlemesinin en çok görüldüğü yerler yanak, alın ve çene bölgeleridir. Cildin güzel görünüp sağlıklı bir şekilde hücre üretimine devam edebilmesi için gözenek sıkılaştırma işlemi oldukça önemlidir. Gözenek sıkılaştırma işlemi için pek çok yöntem bulunur. Sıkılaştırıcı maskeler bu yöntemlerden biridir. Bu maskeler ev ortamında doğal yöntemlerle hazırlanabilir ve gözenek sıkılaştırma yapılabilir. Maske tariflerini uygularken cilt yapısına en uygun olanı seçilmelidir. Her cilt yapısı ve cildin ihtiyacı farklıdır. Bununla birlikte herhangi bir alerjik reaksiyona yönelik önlemler de alınmalıdır. Bunun için kullanılacak ürünün bileğin iç kısmında denendiği yama yöntemi yapılabilir. İstenmeyen durumlarda mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Evde gözenek sıkılaştırıcı maske tarifi

Gözeneklerin yapısı içi dolabilen girintili yapılardır. Bu yüzden birçok madde gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Bunlar aşırı makyaj, toksinler ve gün içerisinde cildin topladığı kir ve lekeler cildin tıkanmasına neden olan faktörlerdir. Sağlıklı bir cildin nefes alabilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden gözeneklerin tıkanması, kötü bir görüntünün yanı sıra çeşitli cilt sorunlarına da sebebiyet verebilir. Bunun için evde doğal yöntemlerle gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri uygulanabilir. Gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri aşağıdaki gibidir:

Yumurta akı maskesi

Malzemeler: 2 çay kaşığı limon suyu, 1 adet yumurta akı.

Limon suyu ve yumurta akı bir kase içerisinde köpürene kadar çırpılır. Daha sonra fırça yardımıyla karışım istenilen bölgeye uygulanır. Karışımın uygulandığı bölgeye ince kağıt peçeteler bölünerek yapıştırılır. Bastırarak yapıştırmak önemlidir. Yapışkanlığı arttırmak için peçetenin üzerine tekrar karışım sürülerek iki kat yapılabilir ve 10 dakika beklenir. Peçete çıkarılır ve yüz ılık su ile durulanır. Bu yöntemle gözeneklerin içine dolan yabancı maddeler peçeteye yapışarak çıkar. Bu maske haftada 2 defa yapılabilir.

Karbonat maskesi

Malzemeler: 3 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı karbonat

Karbonat su içerisinde iyi karıştırılarak eritilir. Daha sonra nazikçe masaj yaparak istenilen bölgeye uygulanır. Karbonatın tırtıklı yapısı gözeneklerdeki kirleri temizler. Daha sonra soğuk su ile yıkanır. Karbonat kullanımı uzun süreli olmamalıdır. Karbonat cilde zarar verebilir, cilt bariyerinizi zedeleyebilir.

En etkili yüz sıkılaştırıcı maske tarifleri

Cilt sorunlarını önlemek veya tedavi etmek için en etkili yöntem uzman bir doktora başvurmaktır. Ancak ev ortamında da doğal yöntemlerle maske tarifleri uygulanabilir. Maskeleri uygulamadan önce kullanılan malzemelere karşı alerjik bir reaksiyonun test edilmesi oldukça önemlidir. Etkili maske tarifleri şu şekildedir:

Şeker Maskesi

Maskenin yapımında 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 damla limon suyu kullanılır. Tüm malzemeler bir kabın içerisinde karıştırılarak kremsi bir kıvam elde edilir. Koyu kıvamlı karışım masaj yapılarak istenilen bölgeye uygulanır. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra durulanır. Maske pütürlü yapısıyla beraber cilt üzerindeki gözenekleri temizler ve sıkılaştırır.

Kil Maskesi

Cilt bakımında sıklıkla kullanılan kil maskesi için 2 yemek kaşığı kil, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon yağı kullanılır. Bütün malzemeler bir kabın içerisinde karıştırılır. Yüze uygulandıktan 10-15 dakika sonra durulama işlemine geçilir.

Hassas ciltler için gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri

Her maske her cilt yapısı için uygun değildir. Bazı kişilerin ciltleri hassasiyet içerir ve cilt bakımı yaparken daha fazla sorunla karşılaşmamak için dikkat edilmelidir. Hassas ciltler için maske tarifleri:

Nemlendiren salatalık maskesi

Malzemeler:

2 kaşık yoğurt

Yarım salatalık

1 yemek kaşığı kaymak

Bir salatalığın yarısı rendelenir ve yoğurtla karıştırılır. Krem kıvamı elde edebilmek için içerisine kaymak eklenir. İyice karıştırılarak istenilen bölgeye uygulanır. Krem cilt üzerinde 10 dakika bekledikten sonra temizlenir. Hassas ciltlere de uygun olan bu maske cildi nemlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.

Şeker ve limon peelingi

Malzemeler:

2 kaşık şeker

1 kaşık zeytinyağı

Birkaç damla limon suyu

Bütün malzemeler bir kap içerisinde karıştırılarak kremsi bir kıvam elde edilir. Daha sonra nazikçe masaj yapılarak istenilen bölgeye uygulanır. Uyguladıktan 1-2 dakika sonra soğuk su ile temizlenir. Limonun içerisindeki antioksidan maddeler, gözeneklere dolmuş mikropları yok ederek cildi arındırır. Aynı zamanda cilt daha da sıkılaşır.

Sivilce giderici maske tarifleri

Tıkanmış gözenekler nefes alamayarak sivilce ve akne oluşumuna neden olur. Bu yüzden doğru yapılmış bir gözenek temizliği sivilcelerin engellemesi için oldukça önemlidir. Sivilce giderici maske tarifleri:

Tarçın maskesi

Tarçın maskesiyle hem sivilcelerden hem de sivilcelerin neden olduğu lekelerden kurtulmak mümkündür. Maske 2 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı tarçın karıştırılarak hazırlanır. Karışım istenilen bölgeye uygulanırken nazikçe masaj yapılır. Uygulamadan 15 dakika sonra yine masaj yaparak ılık su ile durulanır.

Bal ve karbonat maskesi

Her maske türü herkes için uygun olmamakla birlikte karbonat maskesi pek çok kişi tarafından tavsiye edilen popüler maskeler arasında yer alır. Karbonatın iltihap ve toksinlerin oluşumunu önleyici bir yapısı vardır. Bu yüzden hem var olan sivilcenin kurutulmasında hem de sivilce oluşumuna karşı önlem amaçlı uygulanabilir. 1 çay kaşığı karbonat ile 1 yemek kaşığı bal bir kap içerisinde karıştırılır. İstenilen bölgeye uygulandıktan 10-15 dakika sonra ılık su ile durulanır.

Aloe vera gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri

Aloe vera yaprağının içerisinde yer alan jölemsi maddenin sağlık için birçok faydalı etkisi bulunur. Özellikle cilt bakımında aloe vera kullanımı oldukça yaygındır. Aloe Vera jölesinin içeriğinde fazla miktarda potasyum bulunur. Bu yüzden cilt üzerinde hücre yenileci bir etkisi olup faydaları saymakla bitmez. Gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri şu şekildedir:

Portakal ve aloe vera maskesi

Maskenin yapımında 1 adet portakal ve bir yemek kaşığı aloe vera jeli kullanılır. Portakal sıkılarak taze portakal suyu elde edilir ve aloe vera jeliyle karıştırılır. İhtiyaç duyulan bölgeye uygulanır ve 10-15 dakika sonra durulanır. Maske uygulaması sonrasında cilde nemlendirici uygulanabilir.

Aloe vera jel maskesi

Aloe vera jel maskesi etkili bir gözenek temizliğiyle birlikte siyah nokta oluşumunu da engeller. Maskenin hazırlanması için yarım salatalığın kabuğu soyulur ve dilimlenir. Daha sonra blenderdan geçirilir veya rendelenir. İçerisine 2 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım limon suyu ilave edilir.

Bütün malzemeler iyice karıştırılır ve macun kıvamı elde etmek için içerisine 2 yemek kaşığı kil eklenir. Hazırlanan karışım kalın bir tabaka olacak şekilde cilt üzerine uygulanır. Yaklaşık 15 dakika kuruyana kadar beklenir ve durulanır. Durulama işleminde soğuk su kullanılması önerilir. Aloe vera jel maskesi haftada 1 defa uygulanabilir.

Gözenek nedir?

Ciltte gözenekler, cildin yüzeyinde yer alan küçük deliklerdir. Bu gözenekler, cilt tarafından üretilen yağ ve terin dışarı atılmasını sağlarlar. Gözeneklerin boyutu kişiden kişiye ve cilt tipine göre değişebilir. Yağlı ciltlerde gözenekler daha büyük ve daha belirgin olabilirken, kuru ciltlerde daha küçük olma eğilimindedir.

Gözenek neden olur?

Gözeneklerin temizlenmesi, cildin sağlıklı kalması için önemlidir. Gözeneklerin tıkanması, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarına neden olabilir. Gözenekler, cildin normal işlevleri için gereklidir ve her insanda doğal olarak bulunur. Ancak, gözeneklerin boyutu ve görünümü, genetik faktörlerin yanı sıra birkaç diğer faktörden de etkilenebilir.

Gözenek oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?

Gözeneklerin tıkanması cilt sorunlarına neden olduğundan, düzenli olarak cilt bakımı yapmak gözeneklerin temizlenmesi için önemlidir. Gözenek oluşumunu etkileyen faktörler:

Yağlı cilt

Yaş

Güneş hasarı

Hava kirliliği

Kozmetik ürünler



