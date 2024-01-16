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  4. Gözler AK Parti'yle devam eden ittifak görüşmelerindeydi! Yeniden Refah kararını duyurdu

Gözler AK Parti'yle devam eden ittifak görüşmelerindeydi! Yeniden Refah kararını duyurdu

16.01.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında iş birliğine yönelik temas trafiği sekteye uğradı. Yeniden Refah'ın İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum'u destekleyip desteklemeyeceği merak edilirken sürpriz bir açıklama geldi. İki parti bir süredir özellikle İstanbul için iş birliği senaryosunu değerlendiriyordu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.

Gözler AK Parti'yle devam eden ittifak görüşmelerindeydi! Yeniden Refah kararını duyurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bir süredir iki parti arasında ittifak yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Özellikle İstanbul'da Murat Kurum'a karşı izlenecek politika yakından takip ediliyordu. Suat Kılıç son gelişmleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Kılıç, yerel seçimler öncesi AK Parti ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.

KONYA İDDİASINA YALANLAMA

AK Parti'den Konya Büyükşehir'i istediği iddialarını yalanlayan Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" yanıtını verdi.

GGG

"HERHANGİ BİR TALEBİMİZ YOK"

Kılıç, konuşmasının devamında, "Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek gibi bir talep gelirse, elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik." dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

"Siyaset, işbirliğine kapıları açık tutmaktır" diye konuşan Kılıç, şunları kaydetti:

"Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık gelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz, duruşumuzun bir şeyler almak, istemek şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur."

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Yeniden Refah Partisi ak parti ittifak
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