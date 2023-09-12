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Gözler cuma gününe çevrildi! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu ile görüştüm

12.09.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'deki hareketli günler devam ediyor. Yerel seçimler yaklaşırken kurultaya gidecek olan partide kimlerin aday olacağı merak konusu. Son açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" dedi. Gazeteci Barış Yarkadaş ise Özel'in toplantıda adaylığını açıklayacağını iddia etti.

Gözler cuma gününe çevrildi! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu ile görüştüm

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, partinin Kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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GÜNDEM KURULTAY

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerine yer verdi.

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"ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK" İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş ise Özel'in düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını açıklayacağını iddia etti.

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Sosyal medya hesabından "Son dakika" anonsuyla açıklama yapan Yarkadaş, şunları yazdı:

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Özel’in Kılıçdaroğlu’na genel başkan adaylığı sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Özel’in yarın adaylığını açıklaması ve Grup Başkanlığı’ndan istifa etmesi; cumartesi günü ise CHP İzmir İl Kongresi’ne katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş Özgür Özel

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