Gözler İYİ Parti Kurultayı'na çevrildi! Canlı yayında açıkladı: 'Akşener ilan edecek'

Seçim sonrası ilk kurultay İYİ Parti'de... 24 Haziran'da yapılacak kurultayda Genel Başkan da seçilecek. Kurultaya az bir süre kala İYİ Parti'de yaşanan istifalar dikkat çekmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, kurultaya ilişkin edindiği bilgileri aktardı.

"İYİ PARTİ'YE HAKSIZLIK EDİYORLAR"

İYİ Parti'deki istifalara değinen Saymaz, "Şimdi istifa edenler bence İYİ Parti'ye haksızlık ediyorlar. Çünkü onlar listelerde yer bulamadıkları için yahut seçimde çıkamadıkları için itiraz ediyorlar" dedi.

"REVİZYON OLACAK"

İYİ Parti'de bir revizyon olacağını aktaran Saymaz, şunları ifade etti:

"İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı diye diğer partilerdeki MYK'yı andıran bir yapısı var. Bu Başkanlık Divanı büyük ölçüde yenileniyor. Genç isimler de gelecek oraya. Onlardan biri de avukat Mustafa Güldoğan. Ben Güldoğan'ı tanırım aklı başında, dünyayı bilen ve iyi bir ülkücüdür. Eski MHP Şişli Belediye Başkanı adayıdır.

"AKŞENER İTTİFAK'TAN AYRILIŞINI İLAN EDECEK"

Bildiğim kadarıyla Koray Aydın gibi isimler Başkanlık Divanı'ndan ayrılacaklar. Daha çok Parlamento'da olacaklar. Meral Akşener, kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek. O konuşmada seçim sürecine ve ittifaka dair sert, köşeli cümleler kuracak."

