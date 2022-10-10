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  4. Gözler yarına çevrildi! Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'na savunma verecek

Gözler yarına çevrildi! Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'na savunma verecek

10.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili Meta ve paydaş şirketleri hakkında açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Meta Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, soruşturma kapsamında, yarın Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak.

Gözler yarına çevrildi! Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'na savunma verecek

Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı. Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi.

15 GÜN İÇİNDE KARARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Kurul, yarın saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinleyecek. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

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FILE PHOTO: Logo of Meta Platforms is seen in Davos

ONLİNE OLARAK TAKİP EDEBİLECEK

Rekabet Kurulu'ndan, toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi. (DHA)

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