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Gözyaşlarıyla depremdeki korku dolu anları anlattı: Dışarıya çıkmaya çalıştık, bizi duvardan duvara fırlattı

11.02.2023 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde felaketi yaşayan 10 ilden biri olan Adıyaman'da sağ kurtulanların Aydın'a tahliyeleri başladı. İlk gelen 120 kişi arasında bulunan depremzede Mehmet Sarmaz (48) yaşadığı korku dolu anları anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Sarmaz "Çok büyük bir felaket yaşadık, inanılmaz bir şeydi. Dışarıya çıkmaya çalıştık ama bizi duvardan duvara fırlattı. Çok kuvvetli bir depremdi, kapıyı bulamadık" dedi.

Gözyaşlarıyla depremdeki korku dolu anları anlattı: Dışarıya çıkmaya çalıştık, bizi duvardan duvara fırlattı

TKahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeden tahliyeler sürüyor. Aydın ile eşleştirilen Adıyaman'dan yola çıkan depremzedeler yaklaşık 22,5 saat süren uzun yolculuğun ardından toplanma merkezine ulaştı. Otobüsten inen vatandaşlar, onları karşılayan yakınlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Birbirlerine sarılarak ayrılan vatandaşları yine diğer vatandaşlar teselli etti. Atatürk Spor Salonu’ndaki toplanma merkezine gelen depremzedeler burada yapılan kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan kamu kuruluşu misafirhaneleri ve konuk evlerine yerleştirildi. 3 bin kişilik yer ayrılan depremzedelerin tahliyeleri yarın ve diğer günlerde de devam edecek.

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"İÇİM YANARAK AYDIN’A GELDİM"

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Çiğ köftecilik yapan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Sarmaz, "Çok büyük bir felaket yaşadık, inanılmaz bir şeydi. Bizim bulunduğumuz bina çökmedi ancak duvarları yıkıldı. Çöken binalardan kurtulanlar olmadı. Adıyaman merkez komple yıkıktı. Deprem anında uyuyorduk. Dışarıya çıkmaya çalıştık ama bizi duvardan duvara fırlattı. Çok şiddetli bir depremdi, kapıyı bulamadık. Çocuklardan birinin üzerine klima ve vestiyer düştü. Çocuk ise köşeye sıkışarak kurtulmayı başardı. İkinci depremde dışarıdaydık. Çok sevdiğim doktor yeğenim göçük altında kaldı. Onu kurtaramadık. Daha dün cansız bedenine ulaştık. Çok üzgünüz. Adıyaman’da kendime ait 4 dairem vardı. Hepsi kullanılamaz hale geldi. İçim yanarak Aydın’a geldim. Çocuklarımı koyacak yerim yoktu. Eşim ve çocuklarımı burada bıraktıktan sonra Adıyaman’a geri döneceğim. İşyerim yıkıldı evsiz kaldım. Kendi memleketimizde gurbetçi olduk. Buraya geldim çok mutlu oldum. Aydın halkı da bize ilgi alaka gösterdi. Kurtulanları düşünmüyorum enkaz altında kalanların nasıl çıkacağı beni düşündürüyor. Adıyaman etrafındaki yollar yarıldı. İnsanlar yardıma gelemedi. Gelen de sürekli olan depremlerden dolayı panikledi. İkinci deprem birinci depremden daha kötüydü" dedi.

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"GEREKTİĞİNDE 6 BİN KİŞİYİ AYDIN’DA MİSAFİR EDECEĞİZ"

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Devletimizin oluşturduğu tahliye planında Aydın, Adıyaman ile eşleştirildi. Aydın Valiliği öncülüğünde ben de ilk kafileyi almak için Adıyaman’a gittim. Durumu yerinde gördük, gerekli görüşmeler sonrasında tahliyeleri başlattık. 6 otobüs ile gittik, bugün itibariyle 120 kişiyle 3 otobüs geldi. Diğer 3’ü ise yarın burada olacak. Her gün bu tahliyeler devam edecek. İlk etapta gelenler kamu kurumlarının konuk evleri ve dinlenme tesislerine yerleşecekler. Kamu kurumlarının yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin civarında. İhtiyaç devam ederse turistik tesisleri ve otellerimizi düzenledik. Otellerde de yaklaşık 3 bin kişilik yatak kapasitesi var. Toplamda 6 bin kişiyi Aydın’da misafir edeceğiz. Aydın’daki tüm berimler güç birliği ile sürece hazırlandı" diye konuştu. (DHA)

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deprem Adıyaman Aydın Kahramanmaraş

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