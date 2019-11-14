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GRAFİKLİ - Ürdün El-Bakura ve El-Gamr bölgelerini İsrail'den geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Amman ve Tel Aviv yönetimleri arasında 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca İsrail'e kiralanan El-Bakura ve El-Gamr arazileri, 25 yıl sonra Ürdün'e geçti

AMMAN (AA) - LEYS CUNEYDİ - Ürdün, 25 yıl önce Tel Aviv'le yapılan Vadi Arabe Barış Antlaşması uyarınca İsrail'e kiraladığı El-Bakura ve El-Gamr arazilerini yeniden topraklarına kattı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, pazar günü, 1994'ten bu yana İsraillilerin kullandığı Bakura ve Gamr üzerindeki egemenliğin Ürdün'e geçtiğini ilan etti.

Bu açıklamayla İsrail'in bu arazilerdeki kontrolü sonlandırıldı, Ürdün yasalarının bu bölgelerde uygulanmaması için hiçbir engel kalmadı.

Ürdün ordusu da Kral'ın açıklamasından hemen sonra Bakura'nın kuzeyindeki topraklara Ürdün bayrağını dikti.

- El-Bakura

Ürdün ve Yermuk nehirlerinin kesişim noktasında bulunan Bakura, Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid vilayetinde yaklaşık 6 bin dönümlük bir araziyi kapsıyor.

İsrail'in kuruluşundan önce Filistin'i kontrol eden İngiliz manda yönetimi, bu bölgede elektrik üretmesi amacıyla İzhak Rosenberg'e imtiyaz verdi. 1948'deki Arap-İsrail Savaşı'na kadar birçok Yahudi, Bakura'dan arazi alarak burada özel mülk edindi.

Bakura, İsrail'in kuruluşundan sonra coğrafi konumundan dolayı tartışmalı bir sınır bölgesi haline geldi. 1950'de Bakura'yı işgal eden İsrail, 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması'yla Ürdün'ün bölgedeki egemenliğini kabul etti.

Antlaşmanın ek maddeleri uyarınca Ürdün, Bakura'nın 820 dönümlük arazisini İsraillilere 25 yıllığına kullanma izni verdi.

- El-Gamr

Ürdün'ün güneyindeki Akabe vilayeti sınırındaki Arabe Vadisi üzerinde yer alan Gamr bölgesi 4 bin dönümden fazla yüz ölçümüne sahip.

Gamr'ı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal eden İsrail, sonrasında yerleşim birimlerini bahane ederek bölgeden çekilmeyi reddetse de Bakura'da olduğu gibi 1994'te imzalanan antlaşmayla Ürdün'ün buradaki egemenliğini tanıdı.

Antlaşmayla Ürdün, İsrail'e Gamr bölgesindeki 4 bin 235 dönümlük araziyi 25 yıllığına kullanma hakkı tanıdı.

- Kira süresi 26 Ekim'de doldu

Vadi Arabe Antlaşması'nda Bakura ve Gamr arazileriyle ilgili kira sözleşmesinin 26 Ekim 2019'da dolacağı belirtilmişti.

Antlaşma ayrıca, taraflardan herhangi birinin bu tarihten en geç 1 yıl öncesine kadar aksi bir beyanda bulunmaması halinde kira sözleşmesinin otomatik yenilenmesini de öngörüyordu.

Ancak Ürdün, geçen yıl ekim ayında sözleşmenin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına bildirdi, böylece kira akdinin kendiliğinden uzamasının önüne geçildi.

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Anahtar Kelimeler:
El-Bakura El-Gamr israil Ürdün

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