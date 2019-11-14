GRAFİKLİ - Ürdün El-Bakura ve El-Gamr bölgelerini İsrail'den geri aldı

AMMAN (AA) - LEYS CUNEYDİ - Ürdün, 25 yıl önce Tel Aviv'le yapılan Vadi Arabe Barış Antlaşması uyarınca İsrail'e kiraladığı El-Bakura ve El-Gamr arazilerini yeniden topraklarına kattı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, pazar günü, 1994'ten bu yana İsraillilerin kullandığı Bakura ve Gamr üzerindeki egemenliğin Ürdün'e geçtiğini ilan etti.

Bu açıklamayla İsrail'in bu arazilerdeki kontrolü sonlandırıldı, Ürdün yasalarının bu bölgelerde uygulanmaması için hiçbir engel kalmadı.

Ürdün ordusu da Kral'ın açıklamasından hemen sonra Bakura'nın kuzeyindeki topraklara Ürdün bayrağını dikti.

- El-Bakura

Ürdün ve Yermuk nehirlerinin kesişim noktasında bulunan Bakura, Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid vilayetinde yaklaşık 6 bin dönümlük bir araziyi kapsıyor.

İsrail'in kuruluşundan önce Filistin'i kontrol eden İngiliz manda yönetimi, bu bölgede elektrik üretmesi amacıyla İzhak Rosenberg'e imtiyaz verdi. 1948'deki Arap-İsrail Savaşı'na kadar birçok Yahudi, Bakura'dan arazi alarak burada özel mülk edindi.

Bakura, İsrail'in kuruluşundan sonra coğrafi konumundan dolayı tartışmalı bir sınır bölgesi haline geldi. 1950'de Bakura'yı işgal eden İsrail, 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması'yla Ürdün'ün bölgedeki egemenliğini kabul etti.