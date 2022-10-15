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Green Card başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru şartları ve tarihleri

15.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz olarak oturma ve çalışma izni alıp yeni bir hayat kurma hayali kuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklama, başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği'nden konuya dair açıklama yapıldı. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru şartları ve tarihleri

Green Card başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Başvurular 5 Ekim itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 8 Kasım Salı olarak duyuruldu. Başvurular DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Başvuru takibi de yine resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte Green Card başvuru şartları ve tarihleri...

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu gerçekleştiriliyor.

Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmeleri gerekiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu DV Lottery'nin internet sitesinde yer alan “Katılımcı Durum Kontrolü” sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğreneceklerdir.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi’ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. (Ülkemiz bu hakka sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır)

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşından büyük olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilceklerdir

Green Card remi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunmak.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi tarihlerini de açıkladı. Green Card başvuruları 5 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

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