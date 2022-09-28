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Green Card başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru tarihleri

26.09.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl düzenlenen online çekiliş sonucunda Yeşil Kart alma hakkı kazanılır. Bu hak ile Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve ömür boyu yaşama imkânı elde edilir. Başvuru için her yıl aynı zamanlarda olan tarihleri takip etmek gereklidir. Tarihler her yıl ABD tarafından duyurulur.

Green Card başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru tarihleri

Ülkesinde nüfus açısından çeşitlilik sağlama amacıyla Amerika Birleşik Devletleri her yıl çekiliş ile ikamet hakkı tanır. Bu çekiliş ile Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında çalışma hakkı ve ikamet hakkı verilir. Çekiliş sonrasında Green Card almaya hak kazanan kişiler "Yasal Daimi İkamet Sahibi" olur. Yasal olarak kalıcı ikamet hakkı kazanan Yeşil Kart sahipleri adını verilen kartın renginden almıştır.

Her insanın Green Card çekilişine katılma hakkı vardır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri 2020 tarihinde bazı ülkelerden gelecek olan göçmenlerin girişlerini askıya alma kararını bildirmiştir.

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Başvuru koşulları nelerdir?

Başvuru için www.dvlotters.state.gov resmi sitesinden online olarak işlem yapılmalıdır. Siteye girerek kimlik bilgileri, hangi ülkeden başvuru yapılıyor ise o ülkeye ait bazı bilgiler, aile üyeleri ile ilgili bilgiler ibraz edilmelidir. İnternet sitesi üzerindeki bilgilerin doğru anlaşılması ve adımların doğru olarak tamamlanması son derece önemlidir. Başvuru posta yolu ile şahsen yapılamaz. Tüm işlemler internet sitesindeki başvuru sayfası üzerinden yapılmalıdır.

Green Card sahibi olan herkes Amerika vatandaşları ile aynı imkânlardan faydalanma hakkı kazanır. Diğer adı ile Yeşil Kart alabilmek için her yıl belirli tarihler arasında düzenlenen online çekilişe başvuru yapılmalıdır. Gerekli şartlar yerine getirildikten sonra başvuru yapılabilir. Başvuru için herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu bulunmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınladığı listede bulunan bir ülkeden başvuru yapılmalıdır.

Bunlar dışında on sekiz yaş sınırını doldurmuş olma gerekliliği de vardır. Pasaport sahibi olmak da bir başka gerekli koşul olarak belirtilmiştir. DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapmak mümkündür. Başvuru yapılacak olan resmi internet sitesinin İngilizce dilindedir. Bu sebeple belli bir seviye İngilizce bilmek önemlidir. Çekilişle verildiği için dil bilmek başvuru şartları arasında yer almaz.

Green Card başvuruları tarihleri her yıl aynı zamanlarda olur. Ekim ayının ilk haftası çekiliş başlar. Kasım ayının ilk haftası ise sona erer. Sonuçlar takip eden yılın mayıs ayının ilk haftasında açıklanır. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlıyor?

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2022 Green Card başvuru tarihleri nedir?

Her yıl düzenli olarak yapılan çekilişler bir yıl önceden yayınlanır. Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi tarihlerini de bir süre önce açıkladı. Bu yıl Green Kart için yapılan çekilişe katılmak isteyenler için başvuru tarihi 5 Ekim 2022 olarak açıklanmıştır.

Buna göre 2022 yılı için çekilişe başvuru tarih aralığı 5 Ekim 2022 – 8 Kasım 2022 olarak ilan edildi. Ayrıca bu yıl için pasaportun yenilenmiş olma şartının da kaldırıldığı duyuruldu. Çekiliş sonucunda kazanan kişilerin hangi tarihte açıklanacağı da önceden açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Bu yıl için çekiliş kazanan kişilerin 7 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Türkiye saati ile 19.00'dan sonra başvuru sonuçlarının belli olacağı açıklandı.

Green Card başvurusu ne zaman bitiyor?

Her yıl aynı tarih aralığında yapılan Green Card çekilişleri için son başvuru zamanı bu yıl için 8 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir. Yapılan başvurunun takibi yine resmî internet sitesi üzerinden yapılabilir. Sonuçların açıklanacağı bildirilen 7 Mayıs tarihinden itibaren başvurunun durumunu internet sitesinden görmek mümkündür.

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