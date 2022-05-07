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Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte DV Lottery sorgulama ekranı

07.05.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, ABD'de yaşama, çalışma ve oturma hakkına sahip olmak isteyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl binlerce kişinin şansını denediği Green Card başvuru sonuçları bugün açıklanacak. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte DV Lottery sorgulama ekranı .

Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte DV Lottery sorgulama ekranı

Green Card başvuru ve çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. 2022 Green Card başvuruları 6 Ekim 2021 tarihinde başlayıp, 9 Kasım 2021 tarihinde son bulmuştu. Bu tarihten itibaren sonuçların açıklanacağı günü bekleyen binlerce kişi, DV Lottery tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte DV Lottery sorgulama ekranı.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da ABD hükümeti tarafından açıklanacak. DV-2023 Katılımcıları, 7 Mayıs 2022 tarihinde öğleden (EDT) başlayarak aşağıdaki bağlantı üzerinden onay bilgilerini girebilirler.

DV-2023 kayıt dönemi 6 Ekim 2021'de açılır ve 9 Kasım 2021'de sona erer.

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Fakat sitede oluşan yoğunluk nedeniyle sorgulama ekranında gecikmeler yaşanabiliyor.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

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