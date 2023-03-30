HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Grip olan herkese acil uyarı! Ölümcül riskin gerçekleşmesi altı kat artıyor

Grip olan herkese acil uyarı! Ölümcül riskin gerçekleşmesi altı kat artıyor

30.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip özellikle mevsim geçişlerinde en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Gripte uygun dinlenme koşullarının sağlanmaması yaşam kalitesinin düşmesine ve hastalığın kolayca yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar grip olan herkesin gripten sonraki hafta tehlikeye karşı çok daha riskli hale geldiklerini belirtiyor.

Grip olan herkese acil uyarı! Ölümcül riskin gerçekleşmesi altı kat artıyor

Grip uygun tedavi yöntemi ile 1-2 hafta içerisinde iyileştiriliyor. Bir virüs enfeksiyonu olarak bilinen grip en çok öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla bulaşıyor. Gribin tedavisine dikkat etmek özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar için büyük önem taşıyor. Ancak yapılan araştırmalara göre grip tedavi edilse bile çeşitli riskli durumlar bitmiyor. Grip ile yaşanan ölümcül komplikasyonların bir enfeksiyondan önceki veya sonraki yıla göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulundu. Yapılan bir çalışmada grip bulaştıktan sonraki hafta boyunca KALP krizlerinin altı kat daha fazla olduğu tespit edildi.

KALBE GİDEN KAN AKIŞINI ENGELLİYOR

Ekran görüntüsü 2023-03-30 090419

Hollandalı araştırmacılar, ölümcül komplikasyonların bir enfeksiyondan önceki veya sonraki yıla göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. 2008'den 2019'a kadar ülke nüfusunun yüzde 40'ını kapsayan laboratuvar testlerini, hastane ve ölüm kayıtlarını takip ettiler. Ekip, virüsün kalbe giden kan akışını engelleyerek kalp krizine yol açabilen kan pıhtılaşması riskini artırabileceği için gribin riski artırdığını söyledi

KALP KRİZİ FARKINDALIĞI ARTIRILMALI

Ekran görüntüsü 2023-03-30 090405

Dr. Annemarijn de Boer şunları söyledi: "Grip ve kalp krizleri arasındaki ilişkinin potansiyel halk sağlığı etkileri göz önüne alındığında, farklı bir çalışma popülasyonunda sonuçların sağlamlığını göstermek önemlidir. "Sonuçlarımız, aşılama da dahil olmak üzere grip enfeksiyonunu önleme stratejilerini destekliyor. "Ayrıca doktorlar ve hastanede yatan grip hastaları arasında kalp krizi semptomları konusunda farkındalığın artırılmasını savunuyorlar.

ENFEKSİYONDAN SONRA BİR YIL İÇERİSİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİLER

Yeni Proje - 2023-03-30T090105.827

"Daha az şiddetli gribi olanların da risk altında olup olmadığı sonuçlarımızdan net olmasa da, bağlantının farkında olmaları ihtiyatlı olacaktır." Kopenhag'daki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi'nde sunulan son çalışma, gribin kalp krizi oranlarını nasıl etkilediğine baktı. Çalışma döneminde laboratuvarlarda yaklaşık 26.211 grip vakası doğrulandı ve 401 kişi enfeksiyondan sonraki bir yıl içinde en az bir kalp krizi geçirdi.

İLK HAFTA KALP KRİZİ RİSKİ ALTI KAT DAHA FAZLA

Ekran görüntüsü 2023-03-30 090350

Kalp krizlerinin 25'i grip teşhisinden sonraki ilk yedi gün içinde, 217'si teşhisten önceki yıl içinde, 177'si ise grip teşhisinden sonraki bir yılda meydana geldi. Araştırmacılar, hastaların grip teşhisi konulduktan sonraki yedi gün içinde kalp krizi geçirme olasılığının bir önceki veya sonraki yıla göre 6,16 kat daha fazla olduğunu hesapladılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Canan Karatay'dan ramazan uyarısı: Pideyi böyle tüketirseniz...Prof. Dr. Canan Karatay'dan ramazan uyarısı: Pideyi böyle tüketirseniz...
Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...
Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"
Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon grip kalp krizi virüs araştırma risk uyarı

En Çok Okunan Haberler

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Erbakan'dan Candaş Tolga Işık'a: Konuyu çarpıtmayın

Erbakan'dan Candaş Tolga Işık'a: Konuyu çarpıtmayın

'Hizbullahçıyız' diyerek kan donduran tehditler savurmuştu! Video paylaştı: Sinirden, öfkeden...

'Hizbullahçıyız' diyerek kan donduran tehditler savurmuştu! Video paylaştı: Sinirden, öfkeden...

TikTok fenomeni Merve Yalçın göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti!

TikTok fenomeni Merve Yalçın göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti!

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert sözler!

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.